Juventus, Joao Mario può essere il primo a salutare. E per sostituirlo assalto a Norton-Cuffy

Nel corso di un video pubblicato sul suo canale YouTube, il giornalista molto vicino alla Juventus Gianni Balzarini ha fatto il punto sulle strategie di mercato della società bianconera per gennaio, soffermandosi in particolare su alcune possibili uscite e sulle conseguenti mosse in entrata. A sua detta, qualcosa è destinato a muoversi subito o quasi: la partenza di Joao Mario, infatti, rappresenterebbe un passaggio chiave, in grado di aprire un canale diretto con il Genoa per il profilo di Brooke Norton-Cuffy. Un’ipotesi che trova forza anche nei rapporti tra i due club, considerando l’arrivo recente alla Juventus di Marco Ottolini, dirigente con un passato proprio in rossoblù.

Il laterale portoghese chiede la cessione da tempo, è ormai fuori dal progetto tecnico juventino e non rientra nemmeno nelle idee di mister Luciano Spalletti. Per questo, un cambio su quella corsia appare inevitabile. E, in questo contesto, Norton-Cuffy (obiettivo pure del Napoli) viene indicato come un profilo credibile per raccoglierne l’eredità: giovane, fisico, con margini di crescita e già abituato a misurarsi con il calcio italiano.

Molto dipenderà dalle tempistiche e dalle formule, ma il mercato della Juventus sembra già pronto a entrare nel vivo. Col ruolo dell'esterno tra i primi a poter vedere un avvicendamento.