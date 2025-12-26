Sampdoria, Gregucci avvisa: "Siamo ancora là sotto, all'inferno. Coda? È super"

Il tecnico della Sampdoria, Angelo Gregucci, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida che i blucerchiati affronteranno contro la Reggiana: "È vero che siamo in crescita, ma non basta" - le sue parole riprese da Gianlucadimarzio.com - ". Perché in classifica siamo sempre là sotto, ecco perché dovremo cercare di trovare soluzioni migliori", ha detto Gregucci. "Sarà una gara molto delicata contro un avversario che ha il dente avvelenato e fa prestazioni solide quando è chiamato a portare a casa il risultato: una partita che dovremo leggere bene, in cui avere i giusti atteggiamenti e comportamenti. Come ho sempre detto, ogni gara per noi sarà determinante".

Niente riferimenti al mercato, su cui l'allenatore non si vuole soffermare troppo: "Focalizziamoci sulla gara perché sarà davvero importantissima, per quanto riguarda ciò che accadrà dopo il 27 ci sono i direttori. Un primo bilancio della gestione Gregucci-Foti? Siamo all’inferno, siamo sempre là sotto. Quando la Sampdoria sarà matematicamente salva allora potremo dire che la valutazione del nostro lavoro sarà stata buona, ma se mancano questi presupposti allora non ci siamo ancora”.

Parlando di singoli, fra gli altri il tecnico ha parlato di Massimo Coda: "É un cannoniere importante per questa categoria, anzi il super cannoniere se guardiamo la sua carriera: io ho sempre cercato di chiedere a Massimo ancora di più, anche come riferimento come atteggiamento e comportamenti, visto che ha anche parecchi giovani attorno a lui e può tirarsi dietro la squadra. Sotto il profilo dei gol è una certezza”.