Napoli, Vergara: "Avrei mai avuto spazio senza i tanti infortuni? Ci penso tutti i giorni"

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli e vera rivelazione della Serie A, parla al Corriere della Sera del proprio exploit, in particolare al tanto spazio che ha avuto a causa dei tanti infortuni nella rosa azzurra "Ci penso tutti i giorni in realtà, ma non mi dà fastidio. Nel calcio accade e neanche di rado. Io ho avuto la tenacia di stare in questo spogliatoio pieno di campioni, con l’idea di fare una formazione. A gennaio potevo andar via, questi erano i programmi… Poi quello che è successo non era prevedibile, però mi sono fatto trovare pronto. Sapevo di avere la stima di Conte".

I numeri della sua carriera

Antonio Vergara, nato il 16 gennaio 2003 a Frattaminore, è cresciuto nel vivaio del Napoli, con cui ha firmato il primo contratto professionistico nel marzo 2021. Dopo l'esordio in prima squadra, ha accumulato esperienza attraverso prestiti: nella stagione 2022/23 alla Pro Vercelli in Serie C (34 presenze e 3 gol) e dal 2023 al 2025 alla Reggiana in Serie B (39 presenze e 5 gol, interrotta da un infortunio al legamento crociato anteriore). Rientrato al Napoli nel 2025, ha esteso il contratto fino al 30 giugno 2030.e quest'anno si è tolto diverse soddisfazioni.

Ad oggi ha collezionato 17 presenze, 3 gol e 4 assist. Suo il gol che ha sbloccato la sfida al Chelsea, in quella che è stata l'ultima gara in Champions League degli azzurri quest'anno: il 3-2 ha infatti eliminato la squadra di Conte.