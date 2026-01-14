Semenyo, doppietta tolta dal VAR. Bernardo Silva: "A Newcastle molte decisioni contro di noi"

Il Manchester City non ha fallito nel primo confronto con il Newcastle, trionfando per 2-0 in semifinale di Carabao Cup e spianando la strada per il match di ritorno (4 febbraio). Ma Bernardo Silva, centrocampista di Pep Guardiola, ha avuto da ridire su una situazione chiara che ha inciso negativamente sul risultato. A proposito della doppietta annullata a Semenyo: "Felice, ma è solo l’andata, abbiamo il ritorno in casa. Un risultato molto buono. Sarebbe dovuto finire 3-0, ma ultimamente siamo abbastanza abituati a questo".

Sulla decisione presa dal VAR di togliere la seconda rete a Semenyo, il portoghese dei citizens ha commentato: "Non so cosa dire, non voglio dire troppo perché sappiamo come funzionano queste cose. L’ho rivista (l'azione, ndr), mi è sembrata davvero molto al limite, ma è andata così. È molto frustrante perché anche l’ultima volta che siamo venuti qui molte decisioni sono andate contro di noi", a proposito della trasferta al St. James' Park. "Anche se abbiamo vinto, a dire il vero è stato frustrante", la chiosa polemica di Bernardo Silva.

Infine, un commento dedicato ad Antoine Semenyo, che venerdì scorso ha firmato con il Manchester City lasciando il Bournemouth e ha già raggiunto quota 2 gol in 2 partite: "Sembra non solo un ottimo giocatore, ma anche una bravissima persona, che si integra perfettamente con la squadra", il pensiero riservato dalla colonna portante del centrocampo della squadra di Guardiola. "È un ragazzo fantastico che vuole aiutarci. Speriamo che possa continuare così".