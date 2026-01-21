Juventus e Napoli avvisate: anche l'Aston Villa ha messo nel mirino Youssef En-Nesyri

Una nuova, grande, concorrente proveniente dalla Premier League potrebbe immettersi assieme a Juventus e Napoli nella corsa all'attaccante Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino in uscita dai turchi del Fenerbahce e che nei prossimi giorni dovrebbe prendere una decisione definitiva riguardo al proprio futuro.

Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato internazionale, infatti, su Youssef En-Nesyri si starebbe inserendo anche l'Aston Villa, a caccia di un bomber che possa andare a rimpinguare la rosa di Unai Emery e permettere al tecnico basco di continuare a lottare su tutti i fronti, visto che al momento gli inglesi sono secondi in classifica in Premier League e ad un passo dagli ottavi di Europa League.

Come raccolto dal giornalista, l'obiettivo numero uno dei Villans era e resta Tammy Abraham, con cui è stato già trovato un accordo da tempo. Tuttavia, la mancata fumata bianca con il Besiktas potrebbe far definitivamente cambiare obiettivo al club di Birmingham.