Ufficiale
Juventus, ecco anche il secondo acquisto dell'ultimo giorno. Depositato Openda
TUTTO mercato WEB
Lois Openda è un nuovo giocatore della Juventus, la notizia è adesso anche ufficiale. Il club bianconero ha depositato in Lega Serie A il contratto di trasferimento a titolo temporaneo dal Red Bull Lipsia.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Vlahovic ha fatto prigioniera la Juve. Rischio Chivu. Conte e un Napoli che sa soffrire. Con Rabiot il Milan può lottare per il titolo
Le più lette
Ora in radio
18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile