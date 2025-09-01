Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Ufficiale

Juventus, ecco il sostituto di Nico Gonzalez: dal Lille arriva Zhegrova a titolo definitivo

Juventus, ecco il sostituto di Nico Gonzalez: dal Lille arriva Zhegrova a titolo definitivoTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:44Serie A
di Giacomo Iacobellis

Edon Zhegrova è un nuovo giocatore della Juventus, che ha depositato il suo contratto in Lega Serie A. L'esterno offensivo classe 1999 arriva a titolo definitivo dal Lille. Affare da circa 20 milioni di euro più bonus, con Nico Gonzalez che è andato invece all'Atletico Madrid.

L'attaccante del Kosovo (ma con passaporto comunitario da qualche giorno) è reduce da una stagione che lo ha visto accumulare 21 presenze con 8 gol e 2 assist fra Ligue 1 e coppe varie.

Articoli correlati
Juventus, Zhegrova atterrato a Caselle: ore le visite, poi la firma sul contratto... Juventus, Zhegrova atterrato a Caselle: ore le visite, poi la firma sul contratto
Juventus, non solo Zhegrova: si vuole stringere con il Lipsia per Openda Juventus, non solo Zhegrova: si vuole stringere con il Lipsia per Openda
"Juve gran riserva. E arriva Zhegrova!". Tuttosport apre su Vlahovic e mercato "Juve gran riserva. E arriva Zhegrova!". Tuttosport apre su Vlahovic e mercato
Altre notizie Serie A
Un portiere svedese di nome Marco Biondi. Questo l'ultimo acquisto del Torino UfficialeUn portiere svedese di nome Marco Biondi. Questo l'ultimo acquisto del Torino
Carnevali: "Nessuna offerta soddisfacente per Laurienté e Pinamonti. Matic? Un campione"... Esclusiva TMWCarnevali: "Nessuna offerta soddisfacente per Laurienté e Pinamonti. Matic? Un campione"
Triplo acquisto dell'ultimo giorno dall'Ascoli per il Napoli. Tesserati tre giovani... UfficialeTriplo acquisto dell'ultimo giorno dall'Ascoli per il Napoli. Tesserati tre giovani
Como, prelevato dal Santos il difensore De Paula. Il classe 2008 arriva in prestito... UfficialeComo, prelevato dal Santos il difensore De Paula. Il classe 2008 arriva in prestito
Addio all'Udinese e alla Serie A per Alexis Sanchez. Ha risolto, lo aspetta il Siviglia... UfficialeAddio all'Udinese e alla Serie A per Alexis Sanchez. Ha risolto, lo aspetta il Siviglia
Il Sassuolo cede Caligara in extremis: il centrocampista passa in prestito al Pescara... UfficialeIl Sassuolo cede Caligara in extremis: il centrocampista passa in prestito al Pescara
Cremonese, preso un giovane attaccante lituano dal Perugia. È Lickunas UfficialeCremonese, preso un giovane attaccante lituano dal Perugia. È Lickunas
Pisa, Lind torna in patria: è un giocatore del Nordsjaelland. La formula del trasferimento... UfficialePisa, Lind torna in patria: è un giocatore del Nordsjaelland. La formula del trasferimento
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Vlahovic ha fatto prigioniera la Juve. Rischio Chivu. Conte e un Napoli che sa soffrire. Con Rabiot il Milan può lottare per il titolo
Le più lette
1 È un Milan indiavolato sul mercato: Rabiot in, Musah out, ora lo scambio di 9 con la Roma
2 L'OM sostituisce Adrien Rabiot con un ex obiettivo della Juve: è fatta per Matt O'Riley
3 Juve scatenata del mercato: caccia anche all'esterno, contatti in corso col Nizza per Clauss
4 Bologna, vicino un rinforzo a centrocampo: in dirittura d'arrivo Sulemana dell'Atalanta
5 Vlahovic ha fatto prigioniera la Juve. Rischio Chivu. Conte e un Napoli che sa soffrire. Con Rabiot il Milan può lottare per il titolo
Ora in radio
Speciale Calciomercato 18:05Speciale Calciomercato live!
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30
Repliche 20:30Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Akanji è un nuovo giocatore dell'Inter. Depositato il contratto d'acquisto dal Man City
Immagine top news n.1 De Laurentiis annuncia l'arrivo di Hojlund al Napoli: "Benvenuto Rasmus!"
Immagine top news n.2 Rabiot è un nuovo giocatore del Milan! Depositato il contratto del francese in Lega
Immagine top news n.3 Inter, ecco Akanji! Il nuovo rinforzo per la difesa di Chivu è sbarcato in Italia. Le immagini
Immagine top news n.4 Pavard lascia l'Inter e va da De Zerbi: fatta per il trasferimento in prestito al Marsiglia
Immagine top news n.5 Donnarumma a Firenze per le visite con il Manchester City: "Sono contentissimo"
Immagine top news n.6 Gattuso: "Ho sentito Chiesa, assenza condivisa. Esposito e Leoni qui perché sfacciati..."
Immagine top news n.7 Juventus, ecco Openda: l'attaccante è atterrato a Linate. Le immagini
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Cosa è emerso dalla prima conferenza stampa tenuta a Coverciano dal nuovo CT Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'incredibile estate in trincea del mercato in uscita della Lazio
Immagine news podcast n.2 C'è una Regina indiscussa del calciomercato italiano
Immagine news podcast n.3 Un pericoloso e costosissimo azzardo: i dubbi (e i pregi) di Nkunku al Milan
Immagine news podcast n.4 Come è cambiato e come cambierà il Genoa col calciomercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Incocciati: "Dovbyk un ripiego per il Milan. Zaniolo? Mi piace ma..."
Immagine news Altre Notizie n.2 Vlahovic merita la titolarità alla Juve? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Padovano: "Juve, Vlahovic arma in più. Napoli, occhio a Lucca"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Un portiere svedese di nome Marco Biondi. Questo l'ultimo acquisto del Torino
Immagine news Serie A n.2 Carnevali: "Nessuna offerta soddisfacente per Laurienté e Pinamonti. Matic? Un campione"
Immagine news Serie A n.3 Triplo acquisto dell'ultimo giorno dall'Ascoli per il Napoli. Tesserati tre giovani
Immagine news Serie A n.4 Como, prelevato dal Santos il difensore De Paula. Il classe 2008 arriva in prestito
Immagine news Serie A n.5 Addio all'Udinese e alla Serie A per Alexis Sanchez. Ha risolto, lo aspetta il Siviglia
Immagine news Serie A n.6 Il Sassuolo cede Caligara in extremis: il centrocampista passa in prestito al Pescara
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Juve Stabia, torna il centrocampista Zuccon: nuovo prestito dall'Atalanta
Immagine news Serie B n.2 Tris d'acquisti per la Triestina: arrivano D'Amore, Louati e Neri. I comunicati
Immagine news Serie B n.3 Tris d'annunci per la Ternana, ecco Garetto e D’Alterio. Rovaglia risolve il contratto
Immagine news Serie B n.4 Bari, c'è il ritorno di Maggiore a centrocampo: ha firmato un triennale. La nota
Immagine news Serie B n.5 Ancora un innesto per il Catanzaro: dal Como torna il terzino Cassandro
Immagine news Serie B n.6 Pescara, pazza idea Mattia Destro per rinforzare l'attacco dopo il no di Petagna
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Crotone, doppio innesto dal Benevento: arrivano Berra e Perlingieri
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, doppio innesto: arrivano Frascatore in difesa e Ferraris a centrocampo
Immagine news Serie C n.3 Cavese, ecco Ubaldi per l'attacco: arriva dal Rimini a titolo definitivo
Immagine news Serie C n.4 Lecco, arriva l’attaccante Voltan. Di Gesù va in prestito alla Pergolettese
Immagine news Serie C n.5 Campobasso, arriva il difensore Armini dal Crotone: prestito fino a fine anno
Immagine news Serie C n.6 Lumezzane, arriva il centrocampista offensivo Cantamessa dall'Union Brescia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, c'è il rinnovo di Severini: la centrocampista firma fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.2 Sara Gama: "Il calcio femminile è cresciuto tantissimo negli ultimi dieci anni"
Immagine news Calcio femminile n.3 Inter Women, sorteggiato il 1^ turno di Europa Cup: per le nerazzurre c'è l'Hibernian
Immagine news Calcio femminile n.4 Roma Femminile, sorteggiato il 3^ turno di Champions League: sfiderà lo Sporting
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Felice di continuare in Europa. Lo stop di Serturini non ci voleva"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "Ragazze straordinarie, la partita non era scontata"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.161 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Celeste Pin: "Quando mi misero su un treno, direzione Perugia...e iniziò la mia carriera" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Messi e Cristiano Ronaldo? Come Magic e Bird…