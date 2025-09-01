Ufficiale Juventus, ecco il sostituto di Nico Gonzalez: dal Lille arriva Zhegrova a titolo definitivo

Edon Zhegrova è un nuovo giocatore della Juventus, che ha depositato il suo contratto in Lega Serie A. L'esterno offensivo classe 1999 arriva a titolo definitivo dal Lille. Affare da circa 20 milioni di euro più bonus, con Nico Gonzalez che è andato invece all'Atletico Madrid.

L'attaccante del Kosovo (ma con passaporto comunitario da qualche giorno) è reduce da una stagione che lo ha visto accumulare 21 presenze con 8 gol e 2 assist fra Ligue 1 e coppe varie.