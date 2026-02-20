Juventus, ecco la quarta maglia a strisce orizzontali: sarà indossata contro il Como

Guardare al passato per plasmare il futuro.

Juventus, adidas e Studio Sgura presentano il nuovo 4° kit, che esplora ciò che accade quando tradizione e visione si muovono nella stessa direzione. Tre forze creative unite da un intento comune: ripensare le strisce, preservandone pienamente il significato.

Il design unisce passato e presente, tradizione ed evoluzione. Stessi colori, sempre bianconero: linee pulite, proporzioni misurate e una naturale sicurezza definiscono l’estetica distintiva di Studio Sgura, fondendo sensibilità fashion e identità inconfondibile di Juventus. Il risultato è una maglia che vive tra il campo e la moda contemporanea, tra performance e lifestyle.

A completare il look, il ritorno della maglia a maniche lunghe, una silhouette profondamente radicata nella cultura calcistica e reintrodotta con un’attitudine contemporanea. Stile polo e realizzata in poliestere, la 4ª maglia combina comfort, struttura e carattere.

Trae ispirazione dalla stagione 1996-97: un momento in cui Juventus esplorò un’interpretazione orizzontale del suo iconico bianconero in un concept sperimentale mai utilizzato in gare ufficiali. Un’intuizione fugace, mai vista in una partita.

Quasi trent’anni dopo, quella visione prende nuovamente forma: le strisce orizzontali torneranno, stavolta anche sul campo, il 21 febbraio, in occasione di Juventus–Como. Recuperare oggi quel pattern significa riconnettersi a un capitolo della storia bianconera definito da coraggio, innovazione e volontà di sfidare le convenzioni, elementi che continuano a guidare l’evoluzione di Juventus.

Questo 4° kit rappresenta il nuovo capitolo di un percorso creativo che Juventus, adidas e Giampaolo Sgura portano avanti da diversi anni. Dalla mostra fotografica “Black & White”, presentata alla Milano Fashion Week 2022, allo Zebra Club Event durante la Milano Fashion Week 2024, la collaborazione ha esplorato costantemente lo spazio d’incontro tra calcio, moda e cultura visiva. Un linguaggio condiviso che si è evoluto tra gallerie ed eventi creativi fino alle collezioni lifestyle e ora, per la prima volta, arriva sul campo.

Oltre alla maglia gara, il concept del 4° kit si estende a una gamma di capi lifestyle, pensati per elevare l’identità Juventus oltre il gioco. Fotografata attraverso l’obiettivo di Giampaolo Sgura, la collezione celebra l’intersezione tra calcio, moda e cultura, raccontando Juventus non solo come Club, ma come simbolo culturale.

Il nuovo 4° kit Juventus sarà disponibile online sullo Juventus Official Store, nei punti vendita autorizzati, e scenderà in campo durante Juventus–Como il 21 febbraio.