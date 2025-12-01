Juve in ansia per Vlahovic: Spalletti punta sul rilancio di David e Openda

La Juventus, in queste ore, è in apprensione per le condizioni di Dusan Vlahovic. Il serbo sarà sottoposto ad accertamenti solo oggi e questo potrebbe non essere un buon segno. La sensazione è che per Vlahovic si tratti di uno stop lungo. Però qualcosa in più si capirà solo dopo gli accertamenti a cui si sottoporrà nella giornata di oggi DV9. Per Spalletti è certamente un problema dover fare a meno di Vlahovic, visto che fino ad ora ne aveva fatto il suo punto di riferimento offensivo. Il bomber serbo salterà certamente la sfida di domani di Coppa Italia e quella contro il Napoli, ma per sapere di preciso per quante gare non sarà a disposizione bisognerà attendere il responso dei medici. Nel frattempo, per la Juventus è già vigilia del match contro l’Udinese e per questa partita ci si aspetta qualche novità per permettere a qualche titolare di riposare.

I numeri di Yildiz contro l’Udinese.

Kenan Yildiz è stato l’uomo decisivo nella sfida vinta contro il Cagliari e il turco ha, di fatto, consegnato i 3 punti alla Juventus. Il numero 10 bianconero si è preso la squadra sulle spalle e, oltre ai due gol, ha regalato tante giocate di qualità al pubblico dell’Allianz Stadium. Il popolo della Juventus gli ha dedicato anche un coro personalizzato e al momento del cambio gli è stata tributata una più che legittima standing ovation. Yildiz è sempre di più il leader tecnico della Juventus, nonostante la giovane età. Lo stesso Spalletti sa di avere per le mani un talento purissimo che è al livello dei grandi campioni internazionali. Il futuro della squadra passa anche dalle giocate di Yildiz, ma la Juventus deve essere cosciente che non può contare solo su di lui. Infatti, i bianconeri devono evitare di diventare totalmente dipendenti dal loro numero 10. Di certo, quando si accende Yildiz, la Juventus vince. I numeri della sfida del turco contro il Cagliari sono lo specchio della sua prestazione di assoluto livello. Yildiz ha giocato 85 minuti, ha fatto 2 tiri, ha creato 2 occasioni e ha segnato 2 gol.

Spalletti cerca soluzioni per sopperire all’assenza di Vlahovic.

Luciano Spalletti, in questi giorni, farà alcune valutazioni per sostituire Dusan Vlahovic. L’opzione più plausibile è quella che sia Jonathan David a prendere stabilmente il posto di DV9. Il canadese, però, potrebbe alternarsi con Loïs Openda. Entrambi, però, non hanno avuto un inizio di stagione dei più confortanti. David ha segnato appena 2 gol, mentre il belga solo 1. Inoltre, sia il numero 30 juventino che Openda hanno commesso anche alcuni errori tecnici abbastanza evidenti. Lo stesso Spalletti ha chiesto ad entrambi di fare di più: “Ci possono essere altre soluzioni. David e Openda sono attaccanti centrali. Eventualmente David può fare la seconda punta. Openda è un giocatore da velocità e inserimento. David è più palleggio e relazionale. Poi sono entrambi molto bravi a fare gol. Tutti e due sono sensibili e bravi ragazzi. Io vado ad abbraccio volentieri perché necessitano di questo. Ci vorrebbe far due/tre gol di fila così da prendere più sicurezza e diventano più tranquilli. Ma nel calcio bisogna anche guadagnarsela e riuscire anche da soli. Una volta che uno ha guadagnato, assume quella postura lì. Tutti hanno dubbi e sono loro che possono toglierli. Devi avere quella faccettina di caz*o, gli altri altrimenti si accorgono che sei timido e ti danno schiaffi”. Spalletti vuole che i suoi due attaccanti siano più “cattivi” e che abbiano anche un po’ di malizia tipica dei grandi bomber. Il tecnico di Certaldo, però, potrebbe anche studiare altre soluzioni, come quella di poter mettere Yildiz come falso nove oppure provare con McKennie, vista la sua grande duttilità tattica.