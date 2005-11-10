Juventus, c'è un nome nuovo per la fascia sinistra: piace Maxi Araujo dello Sporting

Gennaio è ancora lontano. Il percorso in campionato e in Europa League è ancora lungo ma la dirigenza della Juventus pensa già al mercato invernale. La sessione estiva si era conclusa con la ricerca di un esterno di difesa mancino che potesse essere utile a Luciano Spalletti ma alla fine le dinamiche hanno portato ad altre decisioni. Dalle parti della Continassa però non si fermano le ricerche di un giocatore capace di offrire allo stesso tempo la ricerca della profondità e capacità di contenere le offensive avversarie.

I nomi che possono riprendere quota

La pista Nicolas Tagliafico resta comunque valida. Il difensore argentino era uno degli elementi monitorati due mesi fa ma alla fine la trattativa è sfumata proprio sul gong del calciomercato. Non è escluso che possa riprendere quota prossimamente cos come Rayan Ait-Nouri del Manchester City, altro profilo che piace molto a Carnevali, Massara e Ottolini.

Idea Maxi Araujo dello Sporting

C’è però un nome nuovo che potrebbe essere in cima alla lista degli uomini mercato della Juventus. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, uno di questi sarebbe Maxi Araujo, 26 anni dello Sporting Lisbona. L’uruguaiano piace molto ai bianconeri e il suo sarebbe un investimento importante anche per il futuro.