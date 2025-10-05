Juventus, gabbia per Modric? Tudor smentice: "Non ci sarà, si gioca da squadra"
Il tecnico della Juventus Igor Tudor ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Milan valido per la 6^ giornata di Serie A.
Come mai David?
"Scelgo quello che è adatto alla partita, poi giocano tutti: anche quello che non entra".
Vi manca continuità?
"Nessuna squadra al mondo può fare 90 minuti. Noi a Villarreal un grande secondo tempo, ma non un primo disastroso. Noi proviamo ad andare sempre forte, ma non è facile e anche noi abbiamo i nostri limiti".
Oggi gioca Rugani: cosa ha detto al ragazzo?
"E' un giocatore affidabile, che ha fatto partite importanti ed è giusto farlo giocare. E' della Juventus, ha giocato poco e oggi gioca".
C'è una gabbia per Modric?
"Non c'è nessuna gabbia, si gioca di squadra. Che vinca il migliore".
