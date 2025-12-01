Inler: "Atta può ancora crescere. Giovani su cui puntare? Dico Idrissa Gueye e Lennon Miller"
Presente al Salone dell'auto di Torino, dove questa sera il quotidiano Tuttosport ha organizzato la premiazione per il Golden Boy del 2025, il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Gokhan Inler è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Queste le parole del dirigente svizzero: "L'Udinese ha tantissimi talenti da far crescere.
Alcuni nomi? Tra quelli già noti dico Arthur Atta o Thomas Kristensen, tra i giovani dico Idrissa Gueye o Lennon Miller. Sono profili già importanti per noi e sono sicuro che potranno fare una grande carriera".
Atta ha sempre detto che si ispira a Pogba, uno che questo premio lo ha vinto: dove può arrivare?
"E' un professionista esemplare. Deve ancora crescere ma è già ad un livello top. Lui vive per il calcio".
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Arbitro ormai conta meno del Var. Il protocollo esiste ancora? Conte in testa, vinta un’altra sfida. Napoli, pronto il mercato. Roma ko con tutte le grandi. Chi discute Lautaro non deve tifare Inter
Il calcio è un palcoscenico, viviamo lo spettacolo ma spesso non conosciamo quel che c'è dietro le quinte.
