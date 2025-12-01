Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Inler: "Atta può ancora crescere. Giovani su cui puntare? Dico Idrissa Gueye e Lennon Miller"

TUTTO mercato WEB
Niccolò Righi
Oggi alle 18:30
Niccolò Righi

Presente al Salone dell'auto di Torino, dove questa sera il quotidiano Tuttosport ha organizzato la premiazione per il Golden Boy del 2025, il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Gokhan Inler è intervenuto ai microfoni di Tuttosport. Queste le parole del dirigente svizzero: "L'Udinese ha tantissimi talenti da far crescere.

Alcuni nomi? Tra quelli già noti dico Arthur Atta o Thomas Kristensen, tra i giovani dico Idrissa Gueye o Lennon Miller. Sono profili già importanti per noi e sono sicuro che potranno fare una grande carriera".

Atta ha sempre detto che si ispira a Pogba, uno che questo premio lo ha vinto: dove può arrivare?
"E' un professionista esemplare. Deve ancora crescere ma è già ad un livello top. Lui vive per il calcio".

