TMW Genoa, Marcandalli: "Ostigaard e Vasquez mi stanno aiutando tanto. De Rossi subito importante"

Alessandro Marcandalli, difensore messicano del Genoa, ha parlato oggi del ritorno al successo della squadra a margine del meet&greet con i tifosi allo store di Via XX Settembre, a Genova: "È fantastico vedere tutte queste persone qui ad incitarci con questo freddo. Col Verona è arrivata una vittoria fondamentale di fronte alla nostra gente, ne siamo felici".

De Rossi che allenatore è? Cosa vi sta dando?

"È una figura importante all'interno del gruppo, punta tanto sul gruppo e sull'impegno di ognuno di noi. Non mi chiede niente di strano, siamo sulla strada giusta".

Stai trovando sempre più spazio, come ti stai trovando in Serie A?

"Ostigaard e Vasquez mi stanno aiutando tanto, è solo il mio secondo anno di Serie A e ho tanto da migliorare, la fiducia di tutti però mi dà grande conforto".

Come arrivate a questa partita contro l'Atalanta?

"E' importante avere queste opportunità, anche per chi sta giocando di meno ed è molto importante affrontarla in modo giusto".