Cambio in panchina alla Sampdoria: Donati esonerato, al suo posto in arrivo Salvatore Foti

Cambio di guida tecnica in casa Sampdoria. La sconfitta di ieri contro l'Entella, 3-1 il finale con una prestazione ben al di sotto delle aspettative, ha portato la società a prendere in considerazione l'esonero di Massimo Donati. Il comunicato è arrivato nella sera con la società blucerchiata che ha annunciato: "L’U.C. Sampdoria comunica di aver sollevato Massimo Donati dall’incarico di allenatore della prima squadra. Il club lo ringrazia per la professionalità e l’integrità dimostrate durante la sua permanenza e porge al contempo i suoi ringraziamenti ai collaboratori Davide Mandelli e Andrea Faccioli".

Il nome che è stato scelto è quello di Salvatore Foti. L'ex attaccante della Sampdoria è stato collaboratore tecnico di Marco Giampaolo proprio in blucerchiato poi anche nelle avventura al Torino e al Milan mentre successivamente è stato vice di José Mourinho alla Roma e al Fenerbahce.

L'annuncio potrebbe arrivare nelle prossime ore. In questo momento si stanno definendo gli ultimi dettagli legati allo staff con Foti che andrà a firmare un contratto annuale con opzione per la stagione successiva. L'obiettivo sarà quello di risollevare la squadra dai bassifondi della classifica. Al momento la Samp ha solo cinque punti frutto di una sola vittoria, due pareggi e sei sconfitte.