Juventus, torna Ottolini: le migliori operazioni al Genoa del nuovo ds bianconero

Marco Ottolini è ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Juventus. Per l'ex ds del Genoa si tratta di un ritorno, dato che dal 2018 al 2021 ha già lavorato in bianconero, anche se con un ruolo molto diverso: in passato era stato osservatore e poi responsabile dei giocatori in prestito, da oggi (il comunicato fa riferimento a ieri, 1° gennaio, in realtà) agirà a diretto riporto del CEO Damien Comolli, come pure il direttore tecnico François Modesto.

Nei tre anni al Genoa, dal 2022 al 2025, in un contesto che ha vissuto anche il cambio di proprietà da 777 Partners al romeno Sucu, Ottolini ha chiuso diverse operazioni - alcune delle più rilevanti proprio con la Juventus - e lascia ai rossoblù un piccolo tesoretto. L'affare migliore in assoluto resta quello legato a Josep Martinez, arrivato per 3,5 milioni e ceduto per 14, ma è rilevante anche la plusvalenza realizzata con Retegui. E in rampa di lancio c'è Brooke Norton-Cuffy, prelevato a prezzo di saldo dall'Arsenal.

I principali acquisti di Ottolini al Genoa

Mateo Retegui dal Tigre per 15,3 milioni di euro (2023/24)

Koni De Winter dalla Juventus per 11 milioni di euro (2024/25)

Radu Dragusin dalla Juventus per 9,7 milioni di euro (2023/24)

Ruslan Malinovskyi dall'Olympique Marsiglia per 7,7 milioni di euro (2023/24)

Josep Martinez dal Lipsia per 3,5 milioni di euro (2023/24)

Brooke Norton-Cuffy dall'Arsenal per 2 milioni di euro (2024/2025)

Aaron Martin a costo zero dal Mainz (2023/2024)

Le cessioni più remunerative di Ottolini al Genoa

Radu Dragusin al Tottenham per 25 milioni di euro (2023/24)

Mateo Retegui all'Atalanta per 20,9 milioni di euro (2024/25)

Koni De Winter al Milan per 20 milioni di euro (2025/2026)

Albert Gudmundsson alla Fiorentina per 18,9 milioni di euro [5,9 di prestito e 13 di riscatto] (2024/2025)

Honest Ahanor all'Atalanta per 17 milioni di euro (2025/2026)

Andrea Cambiaso alla Juventus per 15 milioni di euro (2022/23)

Josep Martinez all'Inter per 14 milioni di euro (2024/25)