Atalanta, Musah non si tira indietro: "Vogliamo migliorare il terzo posto dell'anno scorso"

"Da piccolo iniziai a giocare qui in Itala con i miei fratelli più grandi. Abbiamo passato tanti anni così. Poi dal Giorgione è partito tutto". Inizia così il racconto del centrocampista dell'Atalanta Yunus Musah, nato a New York ma cresciuto a Castelfranco Veneto, prima che il calcio lo portasse prima a trasferirsi in Inghilterra per giocare nelle giovanili dell'Arsenal, poi in Spagna per unirsi al Valencia: "Giocare in Inghilterra, Spagna e Italia mi ha fatto imparare tante cose. Sento di aver fatto grandi passi in avanti, ora sono un uomo e ho molta più autostima. Ci sono stati momenti duri e momenti belli, ho giocato in squadre diverse tra loro".

Sul rapporto con Juric: "Durante gli allenamenti mi parla di continuo su cosa posso migliorare. Questo mi piace molto perché posso lavorarci e giorno dopo giorno vedo già i cambiamenti. Lui mi vede come centrocampista centrale ma posso fare anche il quinto. Mi fa vedere i video su cosa migliorare e cosa faccio bene. Sono contento di lavorare con lui".

Sulle caratteristiche: "Il mio punto di forza è quando posso creare un break portando la palla in avanti. Vorrei migliorare sulla finalizzazione per essere più efficace sulla trequarti avversaria".

Sugli obiettivi: "La squadra può fare grandi cose, speriamo di migliorare il piazzamento dello scorso anno. La rosa è molto forte, per questo siamo ancora imbattuti. Abbiamo giocato contro grandi squadre e sappiamo qual è il nostro potenziale. Personalmente vorrei giocare titolare e trovare il primo gol in campionato, aiutando la squadra a rimanere competitiva per le prime quattro posizioni. Come mi immagino il primo gol in A? Non lo so, va benissimo qualsiasi modo (ride, ndr)".