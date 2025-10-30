Starace: "A Spalletti auguro le migliori fortune. Gli allenatori e i giocatori vanno e vengono"

Lo storico magazziniere del Napoli Tommaso Starace ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Kiss Kiss della stagione degli azzzurri: "Nella stagione ci sono dei momenti di difficoltà, bisogna capire i momenti, quando si può scherzare e quando no. Il più divertente dello spogliatoio è Pasquale Mazzocchi, un napoletano vero, un ragazzo socievole, è un bravo ragazzo come tutti quelli che ci sono all’interno del gruppo di Conte".

Se ha uno Scudetto preferito: "Vincere è sempre bello, non ho uno scudetto preferito, quando si vince è una gioia immensa. Il quarto scudetto è stato pazzesco, la sfilata sul pullman a via Caracciolo è stata un’emozione enorme, indimenticabile. Sono andato a Lecce a vedere la partita perché sentivo il bisogno di stare vicino alla squadra e ho voluto farlo da tifoso".

Infine, Starace si è espresso anche su Luciano Spalletti alla Juventus: "Gli allenatori e i calciatori vanno e vengono, ricorderò per sempre quello che ha fatto per il Napoli, gli auguro le migliori fortune per il futuro".