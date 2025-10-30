Panathinaikos, Lafont e Dragowski. Si pensa ad un altro portiere di Serie A per gennaio

Potrebbe chiudersi l'esperienza in Italia di Christos Mandas. Il portiere greco della Lazio, finora chiuso da Ivan Provedel nelle gerarchie di Maurizio Sarri, sarebbe finito nel mirino del Panathinaikos, pronto a riportarlo in patria durante la sessione invernale di mercato. A lanciare l’indiscrezione è stato il giornalista Ekrem Konur, rilanciato poi in Francia da foot-sur7.fr.

Secondo quanto riportato, il club di Atene starebbe valutando seriamente il profilo di Mandas per rinforzare il reparto arretrato, dopo le difficoltà incontrate tra i pali in questa prima parte di stagione. Il motivo principale è legato alla situazione di Alban Lafont, ex Fiorentina, arrivato in prestito dal Nantes ma fin qui deludente: il francese ha perso il posto da titolare a favore di Bartosz Dragowski, altro volto conosciuto in Serie A e curiosamente anch’egli con un passato in viola. Le prestazioni altalenanti dei due portieri hanno convinto la dirigenza biancoverde a sondare il mercato in cerca di alternative affidabili.

Mandas, che a Roma ha trovato pochissimo spazio, rappresenterebbe una soluzione interessante per il Panathinaikos: giovane, di prospettiva e con esperienza internazionale, il classe 2001 potrebbe rilanciarsi proprio nel campionato che lo ha visto nascere calcisticamente. In estate non erano mancate le avances, soprattutto dall’estero ma la Lazio aveva deciso di trattenerlo, convinta delle sue potenzialità. Ora, però, con il mercato di gennaio alle porte, lo scenario potrebbe cambiare.