TMW Juventus, il Parma ha chiesto Adzic: i bianconeri possono lasciarlo partire in prestito

Il Parma guarda in casa Juventus per rinforzare la rosa di mister Cuesta. Nel mirino dei ducali c’è Vasilije Adzic, giovane talento bianconero seguito con attenzione in vista della seconda parte di stagione.

Il club gialloblù, secondo quanto raccolto da TMW, ha già chiesto informazioni alla Vecchia Signora, che valuta la possibilità di lasciar partire il centrocampista in prestito per garantirgli continuità e minuti importanti. Un’operazione che potrebbe soddisfare entrambe le parti: i gialloblù aggiungerebbero qualità e prospettiva al reparto, mentre il club torinese permetterebbe al classe 2006 di proseguire il proprio percorso di crescita nel nostro massimo campionato.