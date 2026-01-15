Il Bologna aspetta un rilancio della Lazio per Fabbian. E spunta anche Adzic per il futuro

Vasilije Adžić rimarrà alla Juventus oppure partirà per raggiungere altri lidi? Il trequartista montenegrino - tra l'altro già finito nel mirino del Parma come possibile innesto a centrocampo - classe 2006 sarebbe finito nella lista di obiettivi di Vincenzo Italiano, secondo quanto rivelato dal Corriere di Bologna.

Uno dei nomi emersi per la mediana del futuro, con il sigillo impresso nel Derby d'Italia contro l'Inter e al contempo qualche prestazione sottotono in maglia bianconera e in Champions League, come col Bodo/Glimt quando già in panchina si aggirava Luciano Spalletti ai primi giorni in bianconero. Di certo alla Vecchia Signora in stagione ha ricavato solamente 154 minuti in campionato, per non parlare dei cinque spezzoni di gara concessi in Europa a raggiungere poco più della durata di una partita intera.

Il Bologna ci pensa, ma non è il solo nei pensieri della dirigenza. Infatti, secondo il quotidiano emiliano, segnato sul taccuino ci sarebbe anche Jacopo Fazzini (22 anni) della Fiorentina - che però sembrerebbe propenso a giocarsi le sue carte con coach Vanoli - mentre il destino di Giovanni Fabbian è ancora da chiarire. L'ex Inter è da giorni che viene adulato dalla Lazio, ma al tempo stesso gode dell'apprezzamento interno di Italiano. La valutazione non si discosta dai 15 milioni, ma i dirigenti rossoblù starebbero aspettando un rilancio al rialzo dopo i 12 milioni messi sul tavolo dai biancocelesti.