Juventus, in estate (quasi) tutto da rifare: servono almeno tre innesti di qualità per Spalletti

Non tutto da rifare ma quasi. Il ko rimediato a Istanbul contro il Galatasaray ha fatto scattare l'allarme rosso in casa Juventus. Un 5-2 pesante quello subito dalla squadra di Luciano Spalletti con la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League che adesso diventa molto difficile. Servirà un successo con tre reti di scarto per guadagnarsi almeno il prolungamento del match ai supplementari ed eventualmente ai rigori, mentre in caso di vittoria con quattro reti di differenza arriverebbe il passaggio del turno. Una situazione complicata che apre in società tante riflessioni.

La prima è quella legata alla prossima estate con diversi innesti che potrebbero e che dovrebbero arrivare per alzare il livello. La certezza, ovviamente, è che si ripartirà dal tecnico di Certaldo in panchina dopo di che un altro punto fermo, fresco di rinnovo sarà Kenan Yildiz, numero 10 e giocatore capace di spostare gli equilibri.

Per il resto servono elementi che possano dare qualità ma soprattutto anche portare la giusta dose di personalità in campo per saper tenere alta l'attenzione della squadra nei momenti di difficoltà. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, serviranno almeno tre innesti importanti nel mercato estivo per poter alzare il livello della formazione bianconera.