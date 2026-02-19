L'Udinese soffre senza Davis. L'ex Marco Negri: "Non è rimpiazzabile. Mi aspettavo più da Bayo"

Ai microfoni del Messaggero Veneto è intervenuto l'ex attaccante dell'Udinese Marco Negri, il quale ha speso grandi parole per Keinan Davis: "Runjaic ha ragione quando dice di essere in difficoltà senza di lui, perché l’inglese non è rimpiazzabile, nel senso che è talmente particolare e funzionale per il suo gioco, da non poterne fare a meno. Da Bayo mi aspettavo qualcosa in più, una squadra come

l’Udinese dovrebbe avere seconde linee molto più vicine allo spessore dei titolarissimi, e questa mancanza adesso pesa in termini di punti".

Cosa dovrebbe fare Runjaic?

"Quello che ha fatto finora è stato optare per un attacco di manovra e avvolgente in cui arrivare a coinvolgere i centrocampisti, ma se non si tiene su il pallone in avanti si fa fatica sia ad appoggiarsi in uscita e sia a sfruttare i centrocampisti in appoggio, il che è un ulteriore perdita d’identità perché considero il centrocampo dell’Udinese tra i primi cinque del campionato, tra le giocate di Atta e gli affondi di Ekkelenkamp".

Che Bologna si aspetta lunedì?

"Una squadra che non ha perso la sua identità nel momento peggiore della stagione, quando la gamba mancava e i risultati pure. Italiano le ha provate tutte, tra bastone e carota, ma non ha rinunciato al suo credo mentre tanti altri avrebbero cambiato modo di giocare. Adesso che la gamba sta tornando si vede anche un gioco diverso e meno sofferenza nell’uno contro uno".