Hellas, Sammarco: "Lottare in campo e dare tutto, solo così si può riaccendere la speranza"

Vigilia di campionato per il Verona. La formazione scaligera scenderà in campo domani contro il Sassuolo per tenere viva la speranza di salvezza. Il tecnico gialloblù Paolo Sammarco ha commentato il momento della sua squadra nel corso della conferenza stampa odierna: "Al di là della salvezza bisogna secondo me parlare della volontà della squadra e della voglia di lottare. Noi dobbiamo lottare in campo e dare tutto, solo così si può riaccendere la speranza".

Sul Sassuolo?

"Stiamo pensando a preparare la squadra al meglio, il Sassuolo ha messo in difficoltà quasi tutte le squadre della Serie A, dovremo pensare a mettercela tutta e vincere più duelli possibile".

Da un punto di vista tattico è giusto mettere un uomo su Berardi?

"Tutti e tre i giocatori che hanno davanti sono importanti per la Serie A, ci stiamo lavorando, abbiamo soluzioni. Abbiamo preparato diverse cose, hanno nelle catene laterali un punto di forza, stiamo lavorando per renderli meno pericolosi possibile".

La società pensa di fare ricorso per Orban?

"Penso ci sia poco da parlare di Orban, le immagini sono abbastanza chiare, vediamo tutte le partite di Serie A dove i giocatori si permettono cose ben peggiori. È stata una leggerezza, poteva fare a meno di dire quello che ha detto, ma l'arbitro poteva fare a meno di fare quello che ha fatto. Non ho parlato con la società in merito al ricorso, sinceramente non so se ci siano le condizioni".

