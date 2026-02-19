Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
Live TMW

Verona, Sammarco: "Rosso a Orban? Immagini chiare, si permettono cose ben peggiori"

Verona, Sammarco: "Rosso a Orban? Immagini chiare, si permettono cose ben peggiori"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 10:17Serie A
Daniele Najjar

Domani, venerdì 20 febbraio, al Mapei Stadium si gioca Sassuolo-Verona. Il tecnico gialloblu, Paolo Sammarco, parlerà a breve in conferenza stampa per presentare la partita.

Segui qui su TuttoMercatoWeb.com la diretta testuale delle sue parole.

Ore 10 inizia la conferenza stampa

Il momento è delicato, ma bisogna finire con grande orgoglio e dignità il campionato al di là che si si augura la salvezza. Cercherà di trasmettere impegno totale?
"Sono d'accordo. Credo che a Parma l'impegno e la volontà ci siano state fino all'ultimo secondo, purtroppo il risultato poi ci ha penalizzato e ora si vede tutto nero come normale che sia, siamo ultimi e non ci nascondiamo. Ma a livello di atteggiamento e di volontà per soffrire a Parma c'è stato un passettino piccolo della squadra".

Chi c'è e chi non c'è domani, fra infortunati e squalifiche?
"Saremo quelli di Parma, ma senza Belghali, Serdar e gli squalificati. Di quelli che erano fuori non recuperiamo nessuno. Saremo contati, ma battaglieri".

Chi per sostituire Orban? Magari si può provare Harroui più avanzato?
"Stiamo valutando anche cose alternative, certo che la squadra è nata per fare quello, abbiamo fatto qualcosa ieri, oggi rifiniamo qualcosa e decidiamo".

Come si spiega tanti infortuni?
"Difficile dare una spiegazione perché lavoro a stretto contatto con la squadra da due settimane. Devo dire che ci sono stati tanti infortuni come distorsioni e fratture che esulano dalle responsabilità. Sembra che quando va male poi vada sempre peggio. Ci sono anche infortuni difficili da prevedere o accettare, guardate Gagliardini con la frattura a due costole, va al di là di ciò che si può controllare".

Come sta cercando di invitare la squadra a credere nel miracolo salvezza?
"Al di là della salvezza bisogna secondo me parlare della prestazione, della volontà della squadra e della voglia di lottare. Inutile parlare di salvezza se non vinciamo le partite. Noi dobbiamo andare in campo e dare tutto cercando di vincere le partite, solo così si può riaccendere la speranza".

Sul Sassuolo: qualora i neroverdi vincessero potrebbero archiviare già la salvezza. Come si può lavorare dal punto di vista mentale?
"Per ciò che riguarda i pensieri del Sassuolo non mi interessa, noi stiamo pensando a preparare la squadra al meglio, il Sassuolo è molto forte e ha messo in difficoltà quasi tutte le squadre della Serie A. Vogliamo fare una partita con grande intensità e voglia di vincere i duelli, le seconde palle, passa tanto da lì".

Il Sassuolo ruota molto su Berardi, ma ci sono anche Lauriente e Pinamonti "in palla". Da un punto di vista tattico è giusto mettere un uomo su Berardi? Bella-Kotchap per esempio, per limitarlo.
"Tutti e tre i giocatori che hanno davanti sono importanti per la Serie A, ci stiamo lavorando, abbiamo soluzioni. Abbiamo preparato diverse cose, sicuramente ci sarà da fare grande attenzione. A loro tre, così come ai terzini che salgono, alle mezzali che si inseriscono. Una squadra che fa delle catene laterali un punto di forza, stiamo lavorando per renderli meno pericolosi possibile".

La società pensa di fare ricorso per Orban o non è percorribile? Ha parlato con il giocatore?
"Penso ci sia poco da parlare di Orban, le immagini sono abbastanza chiare, vediamo tutte le partite di Serie A dove i giocatori si permettono cose ben peggiori. È stata una leggerezza, poteva non dire quello che ha detto, ma l'arbitro poteva fare a meno di fare quello che ha fatto. Non ho parlato con la società in merito al ricorso, sinceramente non so se ci siano le condizioni".

Sull'operazione scelta da Serdar?
"Ho fatto un in bocca al lupo a Suat, siamo sicuri che tornerà forte quanto prima. Vanno fatti i complimenti al ragazzo per aver provato a darci una mano, evidentemente il problema non era così piccolo come sembrava, è arrivato al punto che non ce la faceva più. Adesso non so nello specifico se sia peggiorato o se sia successo qualcosa, però il fatto è che ha provato a dare una mano per quanto poteva".

I tempi di recupero degli infortuni meno gravi?
"Lirola ha un problema muscolare, ne avrà per qualche settimana. Lovric dovrebbe essere sulla via del recupero. Bernede ha un problema alla caviglia e vorremmo sperare che possa essere davvero a posto prima di rimetterlo in campo. Sta migliorando, ma ancora non abbiamo tempi certi".

Ore 10.15 finisce la conferenza

Articoli correlati
Hellas, Sammarco: "Lottare in campo e dare tutto, solo così si può riaccendere la... Hellas, Sammarco: "Lottare in campo e dare tutto, solo così si può riaccendere la speranza"
Domani Parma-Verona, i convocati di Sammarco: Belghali ce la fa. Fuori Lirola Domani Parma-Verona, i convocati di Sammarco: Belghali ce la fa. Fuori Lirola
Parma e Verona uno scontro per pochi realizzatori. Il -10 che fa male ai veneti Parma e Verona uno scontro per pochi realizzatori. Il -10 che fa male ai veneti
Altre notizie Serie A
La punta? La Juve ha un problema terzini: contro il Como fuori tutti i destri, col... La punta? La Juve ha un problema terzini: contro il Como fuori tutti i destri, col Galatasaray i sinistri
L'Udinese soffre senza Davis. L'ex Marco Negri: "Non è rimpiazzabile. Mi aspettavo... L'Udinese soffre senza Davis. L'ex Marco Negri: "Non è rimpiazzabile. Mi aspettavo più da Bayo"
In Norvegia il Bodo è quasi imbattibile: 30 vittorie nelle ultimi 40 gare. E quante... In Norvegia il Bodo è quasi imbattibile: 30 vittorie nelle ultimi 40 gare. E quante vittime illustri
Il vento del Nord: dalla Dinamo Kiev al Bodo/Glimt, tra sogni e un'impresa possibile... Il vento del Nord: dalla Dinamo Kiev al Bodo/Glimt, tra sogni e un'impresa possibile
Hellas, Sammarco: "Lottare in campo e dare tutto, solo così si può riaccendere la... Hellas, Sammarco: "Lottare in campo e dare tutto, solo così si può riaccendere la speranza"
Cassano: "Roma, per fare il salto di qualità serve mettere alla porta quattro-cinque... Cassano: "Roma, per fare il salto di qualità serve mettere alla porta quattro-cinque giocatori"
Leao lancia la sfida Scudetto all'Inter: "Non è uno sprint, ma una maratona" Leao lancia la sfida Scudetto all'Inter: "Non è uno sprint, ma una maratona"
Divieto di trasferta, solo parziale apertura per la Roma. Ma i tifosi valutano un... TMWDivieto di trasferta, solo parziale apertura per la Roma. Ma i tifosi valutano un altro ricorso
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
1 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
2 Milan-Como tra errori dei portieri e alta tensione. Volano gli stracci tra Allegri e Fabregas
3 Spalletti preme per il restyling, Tuttosport in prima pagina: "Devono rifare la Juve"
4 Duro attacco di Thuram a Mourinho: "Piccolo uomo, nelle sue parole narcisismo bianco"
5 Juve, basta alibi. La Stampa: "Spalletti a muso duro e cambia approccio. Anche con Yildiz"
Ora in radio
A Tutta C 09:45A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Rotocalcio 11:30Rotocalcio
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Primo piano
Immagine top news n.0 Niente trasferte per Napoli, Roma e Fiorentina fino a fine stagione: il Tar ha respinto il ricorso
Immagine top news n.1 Fiorentina con la testa già al campionato. Contro lo Jagiellonia sarà massiccio turnover
Immagine top news n.2 Napoli, Hojlund: "Senza gli infortuni saremmo vicini all'Inter e tra le migliori 16 in Champions"
Immagine top news n.3 La stagione da record del mercato del Brann e il ritorno al passato 'vietato' per Helland
Immagine top news n.4 Inter, notte fonda in Norvegia: il Bodo passa 3-1 e Chivu perde Lautaro
Immagine top news n.5 Champions League, il tabellone provvisorio in vista delle sfide di ritorno
Immagine top news n.6 Una brutta ripresa vale il ko in Champions: Inter gelata a Bodo. E Lautaro preoccupa Chivu
Immagine top news n.7 Milan-Como tra errori dei portieri e alta tensione. Volano gli stracci tra Allegri e Fabregas
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, ora è a rischio la zona Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie C n.2 Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Immagine news Altre Notizie n.3 Zazzaroni: "Juve, mercato fallimentare. Totti? La Roma non può farne a meno..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Mutti: "Il VAR serve ma deve essere ridimensionato. Chivu? Non mi è piaciuto"
Immagine news Serie A n.2 Petrecca si dimette dal ruolo di Direttore di Rai Sport: lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi
Immagine news Serie A n.3 Pellegrino attira i grandi club, l'ex dirigente del Velez: "Ricorda Martin Palermo"
Immagine news Serie A n.4 La punta? La Juve ha un problema terzini: contro il Como fuori tutti i destri, col Galatasaray i sinistri
Immagine news Serie A n.5 L'Udinese soffre senza Davis. L'ex Marco Negri: "Non è rimpiazzabile. Mi aspettavo più da Bayo"
Immagine news Serie A n.6 In Norvegia il Bodo è quasi imbattibile: 30 vittorie nelle ultimi 40 gare. E quante vittime illustri
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Il Venezia blinda Svoboda: il difensore austriaco ha rinnovato fino al 2029
Immagine news Serie B n.2 Spezia, avanti con Donadoni: il patron Roberts ha scelto la linea della stabilità
Immagine news Serie B n.3 Catanzaro, Iemmello esalta Aquilani: "Ha tanta quaità. Fidatevi, farà tanta strada"
Immagine news Serie B n.4 Pescara, Sepe per sostituire l'infortunato Desplanches: il portiere atteso in città per le visite mediche
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, braccio di ferro Manfredi-Tey: tre possibili scenari per il futuro
Immagine news Serie B n.6 Mr Wolf nella terra dei lupi. Per la salvezza, l'Avellino decide di ripartire da Ballardini
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lupo: “Il progetto delle seconde squadre non mi ha convinto. FVS? La è strada giusta”
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, la panchina di Raffaele resta in bilico: Stendardo e Caserta le alternative
Immagine news Serie C n.3 Siracusa, è in arrivo una penalizzazione pesantissima: il club rischia il -9
Immagine news Serie C n.4 Cittadella, Marchetti: "Troppo discontinui. Playoff? Possiamo essere protagonisti"
Immagine news Serie C n.5 Triestina, due anni di spese pazze con ingaggi nettamente superiori alla media per la Serie C
Immagine news Serie C n.6 Serie C, recupero 25ª giornata Girone C: il Catania batte il Trapani. E tiene viva la corsa promozione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juve all'Allianz per un posto nei quarti. Il programma della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Real Madrid e Arsenal conquistano i derby nei quarti. I risultati di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Hacken ed Eintracht in scioltezza, i risultati dei quarti di finale di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Contro il Wolfsburg una delle gare più importanti degli ultimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV