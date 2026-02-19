Live TMW Verona, Sammarco: "Rosso a Orban? Immagini chiare, si permettono cose ben peggiori"

Domani, venerdì 20 febbraio, al Mapei Stadium si gioca Sassuolo-Verona. Il tecnico gialloblu, Paolo Sammarco, parlerà a breve in conferenza stampa per presentare la partita.

Ore 10 inizia la conferenza stampa

Il momento è delicato, ma bisogna finire con grande orgoglio e dignità il campionato al di là che si si augura la salvezza. Cercherà di trasmettere impegno totale?

"Sono d'accordo. Credo che a Parma l'impegno e la volontà ci siano state fino all'ultimo secondo, purtroppo il risultato poi ci ha penalizzato e ora si vede tutto nero come normale che sia, siamo ultimi e non ci nascondiamo. Ma a livello di atteggiamento e di volontà per soffrire a Parma c'è stato un passettino piccolo della squadra".

Chi c'è e chi non c'è domani, fra infortunati e squalifiche?

"Saremo quelli di Parma, ma senza Belghali, Serdar e gli squalificati. Di quelli che erano fuori non recuperiamo nessuno. Saremo contati, ma battaglieri".

Chi per sostituire Orban? Magari si può provare Harroui più avanzato?

"Stiamo valutando anche cose alternative, certo che la squadra è nata per fare quello, abbiamo fatto qualcosa ieri, oggi rifiniamo qualcosa e decidiamo".

Come si spiega tanti infortuni?

"Difficile dare una spiegazione perché lavoro a stretto contatto con la squadra da due settimane. Devo dire che ci sono stati tanti infortuni come distorsioni e fratture che esulano dalle responsabilità. Sembra che quando va male poi vada sempre peggio. Ci sono anche infortuni difficili da prevedere o accettare, guardate Gagliardini con la frattura a due costole, va al di là di ciò che si può controllare".

Come sta cercando di invitare la squadra a credere nel miracolo salvezza?

"Al di là della salvezza bisogna secondo me parlare della prestazione, della volontà della squadra e della voglia di lottare. Inutile parlare di salvezza se non vinciamo le partite. Noi dobbiamo andare in campo e dare tutto cercando di vincere le partite, solo così si può riaccendere la speranza".

Sul Sassuolo: qualora i neroverdi vincessero potrebbero archiviare già la salvezza. Come si può lavorare dal punto di vista mentale?

"Per ciò che riguarda i pensieri del Sassuolo non mi interessa, noi stiamo pensando a preparare la squadra al meglio, il Sassuolo è molto forte e ha messo in difficoltà quasi tutte le squadre della Serie A. Vogliamo fare una partita con grande intensità e voglia di vincere i duelli, le seconde palle, passa tanto da lì".

Il Sassuolo ruota molto su Berardi, ma ci sono anche Lauriente e Pinamonti "in palla". Da un punto di vista tattico è giusto mettere un uomo su Berardi? Bella-Kotchap per esempio, per limitarlo.

"Tutti e tre i giocatori che hanno davanti sono importanti per la Serie A, ci stiamo lavorando, abbiamo soluzioni. Abbiamo preparato diverse cose, sicuramente ci sarà da fare grande attenzione. A loro tre, così come ai terzini che salgono, alle mezzali che si inseriscono. Una squadra che fa delle catene laterali un punto di forza, stiamo lavorando per renderli meno pericolosi possibile".

La società pensa di fare ricorso per Orban o non è percorribile? Ha parlato con il giocatore?

"Penso ci sia poco da parlare di Orban, le immagini sono abbastanza chiare, vediamo tutte le partite di Serie A dove i giocatori si permettono cose ben peggiori. È stata una leggerezza, poteva non dire quello che ha detto, ma l'arbitro poteva fare a meno di fare quello che ha fatto. Non ho parlato con la società in merito al ricorso, sinceramente non so se ci siano le condizioni".

Sull'operazione scelta da Serdar?

"Ho fatto un in bocca al lupo a Suat, siamo sicuri che tornerà forte quanto prima. Vanno fatti i complimenti al ragazzo per aver provato a darci una mano, evidentemente il problema non era così piccolo come sembrava, è arrivato al punto che non ce la faceva più. Adesso non so nello specifico se sia peggiorato o se sia successo qualcosa, però il fatto è che ha provato a dare una mano per quanto poteva".

I tempi di recupero degli infortuni meno gravi?

"Lirola ha un problema muscolare, ne avrà per qualche settimana. Lovric dovrebbe essere sulla via del recupero. Bernede ha un problema alla caviglia e vorremmo sperare che possa essere davvero a posto prima di rimetterlo in campo. Sta migliorando, ma ancora non abbiamo tempi certi".

Ore 10.15 finisce la conferenza