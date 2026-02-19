Leao lancia la sfida Scudetto all'Inter: "Non è uno sprint, ma una maratona"

"It’s not about sprints it’s a marathon". Così Rafa Leao, tornato al gol ieri nella sfida pareggiata dal Milan a San Siro contro il Como, ha lanciato la sfida all'Inter per quanto riguarda lo Scudetto, che a questo punto diventa l'obiettivo dei rossoneri per questo finale di stagione. Avendo un buon vantaggio sul quarto posto, il Milan dovrà concentrare gli sforzi alla riduzione del rassicurante margine costruito dall'Inter di Chivu sulla seconda, ben sette punti. "Non è uno sprint, ma una maratona", la traduzione in italiano del post pubblicato su Instagram dall'attaccante portoghese.

Come detto, col punto di ieri la distanza in classifica tra i due club di Milano è di 7 punti, massimo vantaggio stagionale della squadra di Chivu su quella di Allegri a parità di gare disputate. Fino alla 23esima giornata, il Milan inseguiva a 5 lunghezze, che erano 3 al termine della 21esima. La 'fuga' nerazzurra è iniziata al termine della 15esima giornata, visto che al termine della 14^ era il Milan a guardare i cugini dall'alto, con 31 punti contro i 30 di Lautaro e compagni.