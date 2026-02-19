Juventus, Spalletti chiede più personalità alla squadra: e pensa anche alla difesa a tre
La sconfitta contro il Galatsaray è stato come uno tsunami in casa Juventus. Un ko pesante, una qualificazione agli ottavi di finale di Champions League che non è compromessa ma certamente è molto in salita. Servirà un'impresa all'Allianz Stadium, una vittoria con tre reti di scarto per guadagnarsi almeno i supplementari. Luciano Spalletti però, tornando alla goleada subita in terra turca, pondera diversi cambiamenti in vista delle prossime partite.
Accortezza sembra essere la parola d'ordine e questi cambiamenti potrebbero coinvolgere proprio la fase difensiva. Fatta eccezione della sfida contro i giallorossi di Instanbul, dove necessariamente i bianconeri dovranno inseguire, si potrebbe cambiare qualcosa in vista delle gare contro Roma e Como, di fatto due scontri diretti. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de La Stampa, una delle tante possibilità potrebbe anche essere il passaggio ad una retroguardia a tre.
Niente alibi e più personalità dunque è la richiesta dell'allenatore di Certaldo. Per inseguire non solo il passaggio del turno in Europa ma anche il ritorno in Champions League attraverso il campionato.
