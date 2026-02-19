TMW Divieto di trasferta, solo parziale apertura per la Roma. Ma i tifosi valutano un altro ricorso

Il TAR ha rigettato i ricorsi presentati da Roma, Napoli e Fiorentina in merito al divieto di trasferta disposto dopo gli scontri verificatisi nelle scorse settimane.

Il TAR del Lazio (Sezione Prima Ter), con quattro ordinanze pubblicate oggi (nn. 1064, 1065, 1066 e 1067), ha respinto le richieste cautelari avanzate dalle associazioni dei tifosi di AS Roma, ACF Fiorentina e SSC Napoli contro i provvedimenti del Ministero dell’Interno che vietano le trasferte fino al termine della stagione. Le misure erano state adottate in seguito agli scontri tra tifoserie rivali avvenuti lungo alcuni tratti autostradali mentre i sostenitori erano diretti verso gli stadi. Il Tribunale amministrativo ha ritenuto prioritaria la salvaguardia dell’ordine pubblico e della sicurezza. Non è stato invece presentato ricorso contro il decreto riguardante i tifosi della Lazio. Per quanto riguarda la Roma, in particolare, l’ordinanza n. 1066 ha accolto il ricorso limitatamente al divieto di trasferta per i residenti nelle province del Lazio diverse da Roma, circoscrivendo così la portata della misura.

Come appreso dalla redazione di TuttoMercatoWeb, inoltre, i tifosi giallorossi starebbero valutando un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato.