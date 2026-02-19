Cassano: "Roma, per fare il salto di qualità serve mettere alla porta quattro-cinque giocatori"

Antonio Cassano non è mai banale. L'ex fantasista, fra le altre, di Roma, Milan, Inter e Samp ha parlato all'edizione odierna de Il Messaggero della squadra giallorossa partendo proprio da mister Gian Piero Gasperini: "Se mi piace? Da impazzire, non mi piace la Roma come gioca, non vedo nemmeno l’uno per cento della sua Atalanta. Spero solo che, con la Champions, possa restare".

Cassano si è poi soffermato su cosa serva alla formazione giallorossa per il fare il salto di qualità: "Intanto, mettere alla porta quattro/cinque giocatori. Sì, fuori dai c… Mancini, Cristante, Dybala e Pellegrini - ha sottolineato -. Serve gente giovane, forte, non questi sceneggiatori, che fanno cinema, baciandola maglia, che si appellano agli amici comunicatori, che litigano con tutti. E Cristante poi, in campo fa il vigile urbano. In questi anni con loro, la Roma è sempre arrivata sesta e settima. Fuori aria sporca, dentro aria pulita. Tutti fuori dalle scatole".

Infine un invito alla società. Il ritorno in società da parte di Francesco Totti in giallorosso, ipotesi di cui si è parlato in questi giorni: "Quando parli di Roma - ha concluso Cassano - parli di Totti, e viceversa. Va riportato dentro, gli si dia un ruolo".