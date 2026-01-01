Juventus, Joao Mario sul mercato: il club chiede almeno 11 milioni di euro
L’avventura di João Mário alla Juventus potrebbe essere arrivata a un punto di svolta. Con l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera, l’esterno portoghese ha visto ridursi in maniera sensibile il proprio minutaggio, scivolando progressivamente indietro nelle gerarchie tecniche.
Secondo quanto riportato da SportMediaset, la Juventus starebbe seriamente valutando la possibilità di una cessione già nella sessione invernale di calciomercato. Sul giocatore non mancano gli estimatori in Portogallo, dove diversi club avrebbero già manifestato interesse per riportarlo in patria.
A Torino, però, la posizione è chiara: per evitare una minusvalenza a bilancio, la richiesta minima per sedersi al tavolo delle trattative è di 11 milioni di euro. Una cifra che al momento rende complicate le manovre di mercato, soprattutto in ottica prestito.
Proprio la formula del trasferimento rappresenta infatti l’ostacolo principale. La Juventus difficilmente aprirà a una cessione temporanea, dal momento che un’eventuale partenza costringerebbe il club a intervenire sul mercato per trovare un sostituto, seppur “part-time”, per completare le rotazioni di Spalletti.
Le prossime settimane saranno decisive per capire se l’interesse dei club portoghesi si trasformerà in un’offerta concreta capace di soddisfare le richieste della dirigenza bianconera.