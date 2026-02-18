Il Napoli rivede De Bruyne: domenica atteso in città. I prossimi passi verso il rientro

Il Napoli fa i conti con una surreale situazione infortunati, con l'ultimo iscritto Amir Rrahmani che sembra ne avrà per circa due mesi. Intanto però Antonio Conte può sperare di recuperare presto un tassello importante come Kevin De Bruyne. Come riporta il Corriere dello Sport infatti si avvicina il rientro del belga in Italia.

Il centrocampista è atteso domenica a Napoli, mentre i suoi compagni di squadra staranno sfidando l'Atalanta, a Bergamo. Dal giorno successivo, lunedì 23 febbraio, l'ex Manchester City potrebbe anche tornare finalmente al centro sportivo di Castelvolturno per cominciare il processo di riatletizzazione. Ricordiamo che De Bruyne si è recato ad Anversa dove, lo scorso 29 ottobre, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la grave lesione al bicipite femorale.

Con quali tempi per il rientro in campo? Secondo il quotidiano ora servirà procedere con attenzione e ancora pazienza. Non è ancora prudente dunque fissare una data, visto anche ciò che ha insegnato il caso di Lukaku. Intanto gli azzurri lo ritroveranno in spogliatoio e già così potrebbe avere la sua importanza, considerando il suo spessore e carisma. Negli scorsi giorni il commissario tecnico del Belgio, Rudi Garcia, ha detto: "Speriamo di riaverlo a marzo, dovrebbe essere possibile".