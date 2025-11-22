Juventus, Kalulu: "Abbiamo commesso troppi errori, va alzato il livello individuale"

Il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Fiorentina pareggiata per 1-1 e valevole per la 12^ giornata di Serie A.

Come si legge questa partita?

"Partita molto difficile, abbiamo commesso troppi errori e non abbiamo potuto portare a casa la vittoria".

Come si alza il livello?

"Testa bassa e lavoriamo, dobbiamo alzare il nostro livello individuale: così si alza anche quello della squadra. Queste partite ci servono tanto".

E' un caso che avete sbagliato così tanto oggi?

"Non è frutto del caso, siamo noi che siamo sul campo. Dobbiamo essere concentrati su ogni palla, allora andrà meglio".