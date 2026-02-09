Live TMW Juventus, Kalulu: "Siamo amareggiati. Rigore? Vorrei rivederlo"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare!

Pierre Kalulu, difensore della Juventus, ha parlato al termine della sfida contro la Lazio. TuttoMercatoWeb.com ha ripreso le parole del calciatore bianconero in diretta.

Come potete risolvere il problema della concretezza?

"Tutto si allena nella vita e possiamo migliorare su tutto. Sicuramente possiamo fare meglio e andremo a lavorare su questo. Però ci sono partite dove abbiamo fatto 4/5 gol. Nei prossimi giorni andremo a vedere questo con calma perché adesso è troppo a caldo".

Sul rigore?

"Non ho visto l'azione. Io conosco il mio compagno e non cade a terra per niente o per rubare qualcosa. Vorrei rivederlo e avere una mia opinione".

Sei preoccupato per l'Inter? Il distacco con l'Inter è reale?

"Sarà una bella sfida. Adesso non sto pensando a questo e poi in settimana ci penseremo. Noi quando non vinciamo come questa sera c'è sempre amarezza perché era a portata di mano. Poi la verità è che loro hanno fatto i punti che dovevano fare. A me non cambia niente se sono meritati questi punti di distanza".

Vi siete parlati nello spogliatoio per reagire dopo Atalanta e Lazio?

"A livello di risultati siamo mancati, ma a livello di prestazione siamo sempre stati sul pezzo. Oggi non ho visto la differenza da oggi al Parma, perché abbiamo creato parecchio e messo in difficoltà l'avversario. Poi nel calcio la differenza è quella tra fare gol e non farlo. Però oggi siamo mancati nella continuità rispetto alle altre partite".