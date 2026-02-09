Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 febbraio

Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Alaimo
Oggi alle 01:00Serie A
Alessio Alaimo

JUVENTUS, CHIELLINI: “FELICISSIMI DI SPALLETTI, FUTURO DI QUESTA SQUADRA”. INTER SU MUHAREMOVIC -

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal match contro la Lazio: "Noi siamo felicissimi di Spalletti, di quello che sta facendo: si vede la gioia di allenare la Juventus. Ogni cosa a suo tempo, non c'è nessuna fretta ma neanche nessun dubbio. Luciano è venuto con grande voglia di allenare la Juventus, firmando un contratto senza nessuna garanzia perché voleva mettersi in gioco e sta facendo benissimo: è sicuramente parte del presente e del futuro di questa squadra. Il rinnovo di Kenan è stato importante".

Sirene dalla Germania per un gioiellino del vivaio della Juventus. Secondo quanto raccolto da TMW, il Bayer Leverkusen corteggia infatti Marco Tiozzo, centrocampista classe 2008 in forza alla Primavera bianconera.

Figlio di Matteo, ex centrocampista con trascorsi in Serie C, Marco Tiozzo ha mosso i primi passi nel Padova, per poi approdare nel 2022 alla Juventus. Con i bianconeri, è stato finora impegnato in Primavera, senza trovare spazio in Next Gen: in questa stagione del campionato Primavera 1, sono 15 le presenze, con un gol e due assist.

Tre presenze anche in Youth League, corredate da tre gol. Con la Juventus ha partecipato anche all’esperimento della Premier League International Cup Under 21, scendendo in campo nel ko per 4-2 con i pari età del West Bromwich.

Non è un mistero che Takir Muharemovic sia nel mirino dell’Inter. Il difensore del Sassuolo è uno degli elementi che piace di più a Marotta in vista della prossima stagione. Su di lui ci sarebbero però anche gli occhi della Juventus ma non solo. Dal punto di vista tattico il giocatore neroverde potrebbe fare al caso del team di Cristian Chivu visto che con l’addio certo di Acerbi a fine stagione resterebbe solo Alessandro Bastoni come giocatore di piede sinistro.

La valutazione del ragazzo e i parametri di Oaktree
Per questo motivo che i nerazzurri puntano sul quasi 23enne in vista della prossima sessione di calciomercato. Il suo valore di mercato resta comunque alto, più o meno sui 25-30 milioni di euro ma con il 50% da riconoscere alla Juventus, ma comunque all’interno o poco oltre i parametri fissati da Oaktree. Da capire se ci sarà una mossa in estate e si aprirà una trattativa ma sicuramente resta un obiettivo.

Il canale Carnevali-Marotta può aiutare
Su Muharemovic resta anche vigile il Bournemouth ma, riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, i buoni rapporti e lo storico canale fra Carnevali e Marotta potrebbe agevolare il tutto. L’idea sarebbe acquistarlo in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

FENERBAHCE, RINNOVO PER TALISCA. PSG, LA PREMIER SU LUIS ENRIQUE -  "Il contratto del nostro giocatore brasiliano Anderson Talisca è stato prolungato fino al termine della stagione 2027-2028". Parola del Fenerbahce, club turco con Domenico Tedesco come allenatore, che ha ufficializzato il rinnovo di contratto del trequartista brasiliano di altri due anni, fino al 30 giugno del 2028. Alla cerimonia della firma, tenutasi presso lo stadio Chobani erano presenti il membro del Consiglio Direttivo Ertan Torunogullari, i membri del Consiglio di Futbol A.S. Omer Topbas e Turgay Terzi, e il Direttore Sportivo Devin Ozek.

Il calendario della domenica di Ligue 1 propone uno degli appuntamenti più attesi dell’intera stagione. Al Parco dei Principi va in scena Le Classique, con il Paris Saint-Germain chiamato a difendere il proprio status contro l’eterna rivale Olympique Marsiglia, nel match valido per la 21ª giornata di campionato. Una sfida che promette scintille, in campo e fuori. Sul fronte marsigliese, Roberto De Zerbi starebbe valutando una mossa a sorpresa, con un possibile cambio tra i pali rispetto alle gerarchie abituali. Un’ipotesi che aggiunge ulteriore curiosità a una partita già carica di tensione e significati.

Più lineare, almeno sul piano tattico, l’approccio del PSG guidato da Luis Enrique. Intorno all’allenatore asturiano, però, l’attenzione non è rivolta soltanto ai novanta minuti. Il suo contratto con il club parigino scade nel 2027 e la dirigenza vuole evitare qualsiasi zona grigia: il tecnico è considerato il principale artefice dei successi recenti e il presidente Nasser Al-Khelaïfi, che lo ha scelto due anni e mezzo fa, spinge per il rinnovo. I primi contatti sono già partiti.

La situazione, tuttavia, non passa inosservata all’estero. Come scrive L'Equipe, dalla Premier League arrivano segnali di forte interesse e il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Lucho. Club prestigiosi e molto solidi economicamente lo vedono come il profilo ideale per rilanciarsi. Nonostante le sirene, a Parigi filtra fiducia: Luis Enrique si trova a suo agio nella capitale francese e, salvo colpi di scena, le avances dall’estero sono destinate a scontrarsi con un cortese ma fermo rifiuto. Prima, però, c’è il Classique da vincere.

Koke e l’Atletico Madrid, valutazioni sul futuro. Il centrocampista è un pilastro della formazione spagnola, uomo simbolo. Da lui e con lui è cresciuto il progetto Atletico Madrid nel corso degli anni. E queste saranno settimane importanti per il suo futuro. Dal possibile rinnovo per un’altra stagione alle chiamate dall’Arabia. Koke e l’Atletico potrebbero anche continuare insieme. Nei prossimi giorni la decisione…

Juve, Spalletti resta solo se alzi il livello. Con il cuore strappa il pari alla Lazio: presi due gol in contropiede per errori individuali. Il Var cicca ancora, manca un rigore ai bianconeri. McKennie verso l'Inter. Sabato il Derby d'Italia.
