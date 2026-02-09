Buongiorno in lacrime dopo Genoa-Napoli, Santacroce: "Vive momento difficile"

"Sicuramente vive un momento difficile”. Fabiano Santacroce, intervenuto su Radio TuttoNapoli, la prima radio tematica sul Napoli e parte del network TMW, ha analizzato il momento di Alessandro Buongiorno: “Lui da quando è rientrato dall'infortunio ha giocato poche partite al suo livello e non è neanche riuscito a farle a pieno. Ora sta giocando in una posizione comunque differente, quindi c'è da rendergliene atto, però ha fatto degli errori che gli stanno facendo perdere un po' di lucidità in un certo senso. Ed è un periodo sicuramente non bellissimo".

Ieri a fine gara era quasi in lacrime, consolato da Spinazzola, Juan Jesús e Antonio Conte…

“È brutto quando si è in una situazione di questo tipo, non è semplice riuscire a reagire. Deve riuscirci soprattutto con la semplicità, mi viene da pensare. Non deve incorrere in cose difficili perché è una situazione, un momento un po' così, quindi è sempre meglio giocare in semplicità.

Meglio giocarla subito la prossima o riposarsi un po' e stare in panchina?

"Subito, subito senza avere un minimo di pensiero perché lui deve prendere fiducia e la può prendere solo con delle prestazioni. Quindi per assurdo è meglio che sia capitato e sia successo adesso in modo che può subito recuperare con la partita tra due giorni".