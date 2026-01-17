Juventus, Kelly e la sua crescita: "Avevo tanto da imparare, ora mi sto divertendo"

Lloyd Kelly ai microfoni di Sky ha parlato a pochi minuti da Cagliari-Juventus:

"Sappiamo che dobbiamo vincere e serve dare il 100% . Dal momento in cui è arrivato l'allenatore abbiamo sempre avuto questa mentalità. Ci saranno delle difficoltà questa sera ma è una partita da vincere".

Sul rendimento

"Penso che questa sia la stagione dove sono cresciuto. Avevo da imparare, ora mi sto divertendo e il bello deve venire".