Juventus, Kelly: "Basta poco per prendere gol, ma non siamo mentalmente a pezzi"

Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League che vedrà i bianconeri chiamati a rimontare i tre gol di svantaggio sul Galatasaray, per poter accedere agli ottavi: "Come detto, la partita sarà difficile. Dobbiamo stare mentalmente pronti, sarà una lunga sfida, dovremo giocare l'intera gara con alta intensità e la mentalità per spingere. Sarà tosta, ma tutti dovremo stare attenti alla mentalità: lavoriamo su dettagli che ci possono servire per vincere".

Come vi spiegate tutti gli errori delle ultime partite?

"Ci sono certi momenti dentro le partite. Abbiamo visto tutto e sappiamo che dovremo fare meglio. A tratti abbiamo controllato il gioco, ma bastava poco per farci prendere gol. Ci dobbiamo lavorare".

Dopo l'Inter sembra essersi rotto qualcosa a livello mentale, ma è davvero così?

"Non direi che siamo mentalmente a pezzi, nello spogliatoi abbiamo singoli davvero forti per mentalità e in alcune partite del passato lo abbiamo dimostrato. Credo che ci sia ancora quel tipo di attitudine. In generale è un momento difficile in cui trovarsi, ma il carattere di ognuno ci risolleverà".