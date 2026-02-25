Kelly horror come a Istanbul, espulso e Juve in dieci col Galatasaray. Calvarese: "Non era rosso"

Come all'andata, anche in Juventus-Galatasaray c'è un ruolo da protagonista in negativo per Lloyd Kelly, espulso dal campo dall'arbitro, il portoghese Pinheiro, per un fallo su Baris Alper Yilmaz a centrocampo, con caviglia pestata in caduta. Inizialmente il centrale inglese era stato espulso per doppia ammonizione, poi però dopo revisione al VAR l'arbitro ha estratto il cartellino rosso diretto.

Così ha commentato l'episodio Gianpaolo Calvarese, ex arbitro e oggi moviolista di Prime Video: "Non fa nulla per fare fallo, salta in aria per cercare di prendere il pallone. In caduta striscia il polpaccio. Se va al VAR, deve uscirne con una decisione corretta. Io faccio fatica a vedere un rosso diretto, per me non lo è". Quindi, una volta che Pinheiro ha estratto il rosso diretto al posto del giallo, aggiunge: "Io non sono d'accordo, va bene che la caviglia si piega ma non c'è attitudine e intensità nel fallo".

L'ex centrocampista Massimo Ambrosini, in cabina di commento per Prime Video, ha aggiunto: "Calcisticamente parlando non esiste una cosa così. Già il ragionamento che sia ammonizione non sta in piedi, se poi lo gravi con un'espulsione diretta...".

Va ricordato come anche nella partita d'andata la Juventus era rimasta in dieci uomini, anche se a Istanbul era stato Cabal ad essere espulso.

Segui Juventus-Galatasaray di Champions League con TMW