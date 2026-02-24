Juventus, Kelly: "Abbiamo provato diverse cose, dobbiamo entrare in partita da subito"

Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di ritorno contro il Galatasaray, dopo il 5-2 rimediato in Turchia: "Capiamo il calciatore che abbiamo di fronte e a parte la partita di andata sappiamo che si sono create molte occasioni però abbiamo lavorato duramente, abbiamo provato diverse cose ed è quello che dobbiamo fare, dobbiamo entrare in partita da subito e arrivare a un esito diverso dall'andata. Spero di giocare ad alto livello ed è quello che voglio fare".

Per la Juventus è stato un febbraio terribile: dopo il successo sul Parma Spalletti ha infilato quattro sconfitte e un pareggio, tra cui il pesantissimo 3-2 nel Derby d'Italia. Le ultime due gare sono state lo 0-2 contro il Como e il 2-5 contro il Galatasaray, mentre l'unico punto è arrivato contro la Lazio, in casa. A Bergamo invece è andata malissimo, col tris della squadra di Palladino.