Juventus, Kelly non pensa al meteo da lupi: "Concentriamoci su cosa possiamo controllare"

Lloyd Kelly, difensore della Juventus, ha parlato a Sky Sport prima della partita di Champions League sul campo del Bodo/Glimt di questa sera alle ore 21: "Credo che tutti capiamo qual è il significato di questa partita. Però l'affrontiamo con una buona mentalità. Sappiamo che sarà una partita difficile. Ma lo è ogni partita di Champions League".

Cosa le chiede nello specifico Spalletti?

"Il ruolo è diverso, non avanzo così tanto però allo stesso tempo mi assegna la responsabilità di esprimermi facendo quello che deve essere fatto in quella posizione. È una posizione diversa però l'aspetto mentale uguale".

Quale sarà l'aspetto che crea maggiori difficoltà e da dover gestire?

"Il tempo è diverso, lo sappiamo. Ma dobbiamo concentrarci su quello che possiamo controllare. Il tempo potrà cambiare durante la partita, però dobbiamo mantenere la concentrazione".