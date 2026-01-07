TMW Juventus, ripresa immediata alla Continassa: Kelly e Conceiçao lavorano ancora a parte

Archiviato il successo rotondo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa. All'orizzonte per la truppa di Luciano Spalletti c'è la sfida casalinga contro la Cremonese in programma lunedì sera all'Allianz Stadium. Un match insidioso per i bianconeri che vogliono continuare la loro rincorsa ai quartieri alti della classifica e soprattutto cancellare l'ultimo passo falso casalingo in casa contro il Lecce.

Il tecnico toscano ha fatto svolgere alla sua squadra il tradizionale lavoro post partita con scarico per chi è sceso in campo. Proseguono i rispettivo iter a parte sia Francisco Conceiçao che Lloyd Kelly. I due giocatori sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni, per cui sono state escluse lesioni, e le loro condizioni verranno valutate giorno dopo giorno.