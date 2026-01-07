Juventus, ripresa immediata alla Continassa: Kelly e Conceiçao lavorano ancora a parte
Archiviato il successo rotondo di Reggio Emilia contro il Sassuolo, la Juventus è tornata al lavoro alla Continassa. All'orizzonte per la truppa di Luciano Spalletti c'è la sfida casalinga contro la Cremonese in programma lunedì sera all'Allianz Stadium. Un match insidioso per i bianconeri che vogliono continuare la loro rincorsa ai quartieri alti della classifica e soprattutto cancellare l'ultimo passo falso casalingo in casa contro il Lecce.
Il tecnico toscano ha fatto svolgere alla sua squadra il tradizionale lavoro post partita con scarico per chi è sceso in campo. Proseguono i rispettivo iter a parte sia Francisco Conceiçao che Lloyd Kelly. I due giocatori sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni, per cui sono state escluse lesioni, e le loro condizioni verranno valutate giorno dopo giorno.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.