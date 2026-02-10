Atalanta, Samardzic: "Ero prontissimo, mi è mancato solo il gol ma sono molto contento"

Dopo il successo contro la Cremonese, il centrocampista dell'Atalanta Lazar Samardzic ha parlato ai canali ufficiali della società: "Ero prontissimo. Volevo giocare da tanto tempo e fare bene. E' mancato solo il gol ma siamo molto contenti per la vittoria".

Un grande primo tempo, nel secondo avete più amministrato.

"Anche con la pioggia non era facile. Poi hanno messo Djuric davanti con Thorsby, che sono molto fisici e molto bravi di testa. Dovevamo chiudere prima quella partita ma abbiamo fatto tutti una grande prestazione".

Tre punti importanti per la classifica dell'Atalanta.

"Molto. Sappiamo che adesso vogliamo vincere. Vogliamo andare più in alto e ogni punto è fondamentale".

Scendete in campo con entusiasmo e vi divertite.

"Il calcio è divertimento. Dobbiamo giocare in avanti e far bene creando tante occasioni. Questa è l'Atalanta".