Atalanta, Samardzic: "Mercato? Non ho mai pensato di andare via"

Lazar Samadrzic, centrocampista dell’Atalanta alla prima da titolare con Palladino, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo interno sulla Cremonese: “Non dovevo giocare, poi De Ketelaere si è fatto male, ma ero pronto. Abbiamo fatto una buona prestazione, dovevamo chiuderla e invece alla fine hanno fatto gol. Ma sono contento”.

Producete tanto, ma sprecate molte occasioni.

“Sì, Djimsiti aveva segnato ma era fuorigioco. E poi abbiamo rischiato veramente, hanno messo Djuric che di testa è molto bravo. Alla fine la partita è sempre sporca, ma siamo contenti di aver vinto”.

Avete la classifica che meritate adesso secondo te?

“Sì, vogliamo andare in alto. Ogni punto è fondamentale, ogni vittoria è fondamentale”.

Hai rischiato di partire nel mercato invernale?

“Sì, il mio lavoro è sempre allenarmi e andare al 100%, ma il resto lo fanno il mio agente e l’Atalanta. Io non ho mai pensato di andare via, sono contento di essere rimasto”.

Pensi di poter giocare anche insieme a De Ketelaere?

“Sì, tutti possiamo giocare davanti insieme. Siamo tutti forti e vogliamo giocare tutti, poi decide il mister chi gioca e chi entra. Chi subentra deve aiutare l’Atalanta, questo è il calcio”