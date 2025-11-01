Juventus, la missione di Spalletti: da Koopmeiners a Openda, 110 milioni da rivalutare

Subito al lavoro Luciano Spalletti. Neanche il tempo di annotare le primissime dichiarazioni dell'ex commissario tecnico della Nazionale italiana che c'è subito il campionato. Questa sera la squadra bianconera scenderà in campo allo "Zini" di Cremona per affrontare i grigiorossi di Nicola nell'anticipo del sabato sera. E il mister di Certaldo dovrà cercare non solo di raccogliere più punti possibili per far sorridere nuovamente la classifica ma anche cercare di rivalutare quei giocatori che non sono riusciti a brillare.

Fra questi c'è Teun Koopmeiners, alla ricerca ancora di un vero ruolo all'interno della scacchiera della Juve e reduce da una stagione e mezza non memorabile. Un altro è Jean Openda, attaccante arrivato in estate e per il momento oggetto misterioso. Si parte di 51,3 milioni dell’olandese fino ai 44 milioni del centravanti passando anche per Edon Zhegrova costato 14,3 milioni. Come analizza l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, 110 milioni di euro da rivalutare.

Come ha dichiarato lo stesso Comolli nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico: "Ha ragione il mister, c'è bisogno di tempo per tutti, ma sono fiducioso e rilassato e non perdo il sonno per le nuove acquisizioni. Perdevo il sonno per le performance della squadra, ma ora c'è mister Spalletti".