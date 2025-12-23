TMW Radio Bucchioni: "Napoli, ritrovata l'armonia. E' tornata una squadra contiana"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

Juve, Ottolini nuovo ds:

"La Juve ha bisogno di giocatori adatti al calcio di Spalletti e anche di campioni. Facciamolo lavorare con serenità. Era una figura che mancava, ora la casella è stata coperta e lasciamolo lavorare".

Potrebbe essere l'indicazione Ottolini per prolungare con Spalletti?

"Moggi è stato un grande dirigente e mi diceva che gli allenatori dovevano dirgli dei ruoli da riempire e poi era lui che decideva chi arrivava".

Gilardino a rischio a Pisa, il possibile sostituto è Davide Ancelotti:

"Ha dei limiti tecnici questa rosa ma sta facendo il possibile. Ancelotti Jr? Dal punto di vista mediatico è una suggestione. Gilardino paga di non essere ruffiano".

Napoli, che segnale c'è stato in Supercoppa?

"Un messaggio forte. Vuol dire consolidare il lavoro che hai fatto. Molti parlano di un miracolo riguardo lo scudetto, invece hai rivinto e pensi di poter aprire un ciclo. Sono tutte cose che creano autostima. Poi ci sono segnali di unità e armonia ritrovata. Un mese fa c'erano scenari completamente differenti, viste le parole di Conte. E' tornata ad essere una squadra contiana".

L'Inter chi deve temere per lo Scudetto?

"Il Napoli, e se fa mercato anche il Milan".