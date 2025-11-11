Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Spalletti pensa alla nuova Juve: vicino il rientro di Kelly e Cabal

TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Camillo Demichelis
Oggi alle 06:45
Camillo Demichelis

Luciano Spalletti ha deciso di concedere alcuni giorni di riposo alla Juventus. I bianconeri, infatti, riposeranno fino a giovedì, giorno in cui riapriranno i cancelli della Continassa. Chiaramente Spalletti non avrà a disposizione i dieci nazionali. La buona notizia per lui è che potrà contare su gran parte dei difensori e dei centrocampisti. Il tecnico di Certaldo potrà lavorare con Koopmeiners, McKennie e Thuram, e questo magari potrà consentirgli di valutare il passaggio a un 4-3-3. È stato lo stesso Spalletti a parlare della possibilità di cambiare modulo in vista delle prossime partite. Alla ripresa la Juventus sarà attesa a Firenze, poi il 25 novembre è in programma la sfida contro il Bodo Glimt. Dunque, i bianconeri saranno subito attesi da sfide importanti e servirà fare punti, perché adesso per la squadra è arrivato il momento di cambiare marcia dopo i troppi alti e bassi degli scorsi mesi.

Kelly verso il recupero, anche Cabal si avvicina al rientro.
La pausa servirà alla Juventus per ritrovare alcuni giocatori che sono fermi ai box. In particolare, i bianconeri puntano a ritrovare Lloyd Kelly per il match contro la Fiorentina. L’inglese si è fermato al termine della sfida contro l’Udinese e, di fatto, Luciano Spalletti non lo ha mai avuto a disposizione. Kelly ha saltato le sfide contro la Cremonese, lo Sporting Lisbona e il Torino. Adesso il suo obiettivo è quello di essere nuovamente a disposizione contro la Fiorentina. Il suo rientro sarà importante proprio per provare a cambiare assetto tattico in difesa. Kelly può giocare sia come centrale sia come esterno a sinistra, e la sua duttilità potrebbe essere utile a Spalletti. Anche Juan Cabal spera di farcela per il match contro la Fiorentina. Il colombiano si è fatto male il 1º ottobre e ha riportato una lesione di medio grado. Cabal spera di riuscire a sfruttare la sosta proprio per tornare tra i convocati. Anche il colombiano può essere una pedina utile per Spalletti, visto che potrebbe essere l’uomo giusto da schierare a sinistra, permettendo a Cambiaso di giocare a destra. A quel punto, in mezzo, il tecnico di Certaldo potrebbe alternare Kalulu, Kelly, Gatti e Rugani, in attesa ovviamente del rientro di Bremer. Chiaramente, quando il numero 3 bianconero tornerà a disposizione, sarà il fulcro inamovibile della difesa di Spalletti.

Spalletti colpito da Zhegrova.
Luciano Spalletti è un allenatore che ama i giocatori di qualità, e per questo motivo è stato colpito in modo particolare da Edon Zhegrova. Sotto la gestione Tudor, il kosovaro aveva giocato pochissimo e la sua ultima apparizione risaliva a fine settembre. Le cose, però, sono cambiate con l’arrivo di Spalletti e Zhegrova è stato schierato sia contro lo Sporting Lisbona che contro il Torino. Il numero 11 bianconero, ad oggi, ha giocato, escludendo i recuperi, circa 79 minuti, di cui 43 disputati con il tecnico di Certaldo. Adesso Spalletti è intenzionato ad aumentare il suo minutaggio, e dopo il derby è stato lo stesso allenatore a confermare che presto Zhegrova potrebbe partire titolare. Di certo il kosovaro sta ancora lavorando per ritrovare la condizione fisica. Qualcosa in più si capirà in questa pausa, nella quale Zhegrova sarà impegnato con la nazionale. È possibile che il numero 11 giochi qualche minuto con il Kosovo. Dopodiché, Zhegrova tornerà a Torino e Spalletti punta a utilizzarlo come arma in più a gara in corso, ma anche dall’inizio. Il tecnico di Certaldo è stato colpito dalle sue qualità e il suo obiettivo è quello di sfruttare al meglio le sue doti, oltre che quelle di Conceição e Yildiz, per innescare Vlahovic e David.

Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
