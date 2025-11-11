Lazio, dalle parole di Sarri al comunicato apprezzato dall'AIA: il lunedì "arbitrale"

Un lunedì mai così "arbitrale" in quel di Roma e più nel dettaglio in casa Lazio. Tutto è nato nei primissimi istanti del lunedì, a cavallo della mezzanotte nella sala stampa di San Siro con le parole piuttosto dure di Maurizio Sarri sul livello della classe arbitrale italiana. "Penso sia ora di noleggiare arbitri all'estero, in Italia non ne vedo più all'altezza" la presa di posizione forte del tecnico toscano, prontamente smentita dalla Lazio con un comunicato apparso sul sito ufficiale nella mattinata di ieri. "Le considerazioni espresse a caldo vanno lette nel contesto immediatamente successivo alla gara, dopo momenti di comprensibile tensione sportiva. In un periodo di grande cambio generazionale all’interno della classe arbitrale, è fondamentale che questo processo venga accompagnato e sostenuto con equilibrio, valorizzando la formazione e la crescita dei giovani arbitri".

Lazio, l'AIA apprezza la presa di posizione. I rapporti tesi sono un lontano ricordo

Nell'incontro svolto ieri all'Hotel Parco dei Principi a Roma la Lazio ha ulteriormente ribadito la sua posizione all'AIA, che dal canto suo ha apprezzato il comunicato e la volontà di partecipare della società biancoceleste a questo cambio generazionale. In passato ci furono rapporti ben più tesi, basti pensare al duro intervento del presidente Lotito nel post partita di Lazio-Milan del marzo 2024. Oltre mezz'ora in sala stampa per sottolineare i problemi del sistema calcio, il tutto scatenato dalle tre espulsioni dell'arbitro Di Bello contro i biancocelesti. Quella fu una delle ultime partite del Sarri 1.0 prima delle dimissioni, arrivate due settimane dopo. Lotito parlò in prima persona per difendere lo stesso Sarri: "È stato superato ogni limite" disse il presidente biancoceleste. Un anno e mezzo dopo la Lazio sceglie la strada della diplomazia, una decisione che sicuramente è stata apprezzata dai dirigenti dell'AIA.