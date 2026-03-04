Juventus, la rimonta contro la Roma rilancia le alternative: le tre frecce in più di Spalletti

Non solo i titolari: la Juventus ritrova fiducia anche grazie a chi entra a partita in corso. Il pareggio per 3-3 ottenuto all’Olimpico contro la Roma ha messo in evidenza un aspetto finora poco valorizzato della squadra di Luciano Spalletti: il contributo decisivo dei subentrati. La rimonta bianconera è infatti passata dalle mosse del tecnico, con i cambi che hanno inciso direttamente sul risultato. I due assist di Edon Zhegrova, entrato nella ripresa, hanno innescato le reti di Jeremie Boga e Federico Gatti, regalando alla Juventus un punto prezioso nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions League.

Per Spalletti si tratta di un segnale importante. In diverse occasioni, durante la stagione, chi era stato chiamato dalla panchina non aveva inciso come sperato. Stavolta invece l’impatto è stato determinante, offrendo al tecnico nuove soluzioni proprio nella fase più delicata del campionato. Zhegrova è passato così dall’errore pesante contro il Galatasaray a una prestazione positiva contro la Roma, ma ora dovrà dimostrare continuità. Un percorso simile a quello di Boga: dopo l’assist per Kalulu contro la Lazio, il franco-ivoriano ha trovato anche il suo primo gol con la maglia della Juventus, confermando le qualità di velocità e imprevedibilità che possono rivelarsi decisive nei finali di gara.

A completare il quadro c’è Gatti, autore di due reti consecutive tra Galatasaray e Roma, tornato protagonista dopo un avvio di stagione complicato. Con queste nuove risposte dalla panchina, Spalletti può guardare con maggiore fiducia alla volata finale per l’Europa. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere di Torino.