Spalletti avvisa la Juventus: "La miglior qualità di un allenatore è farsi comprare i giocatori"

"Penso che una delle migliori qualità di un allenatore sia quella di farsi comprare i calciatori”. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha risposto così alla domanda se si aspettasse altri colpi dopo il rinnovo di Kenan Yildiz, ufficializzato oggi: “La sintesi è questa: ci vogliono calciatori forti che abbiano personalità, il livello. Che siano in grado di far giocare la squadra, e visto che si tratta di Juventus per degli obiettivi importanti.

Perché poi sì, l'allenatore può essere bravo o meno bravo, ma sono sempre i calciatori che determinano molto dentro i risultati di un club. Se dovessi essere io l'allenatore è chiaro che si va poi a cercare con la società di inserire quei calciatori che realmente migliorano la squadra evitando investimenti inutili, vanno fatte cose importanti e utili, perché quelle altre vengono di contorno".

La conferenza stampa di Spalletti.