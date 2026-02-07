Juve, perché le seconde linee deludono? Spalletti: "Probabilmente dipende anche da me"

La Juventus convince con i titolari, decisamente meno con le seconde linee. Un film già visto e notato anche a Bergamo in Coppa Italia: i vari Openda, Koopmeiners e Zhegrova hanno abbassato la prestazione della squadra. Luciano Spalletti, in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio, risponde così: "Siamo costretti a fare delle scelte, siccome siamo una squadra con un comportamento ben preciso in campo, questa capacità di relazionarsi tra loro e riuscire a influenzarsi dentro alla partita diventa fondamentale.

Probabilmente io facendo giocare quelli lì sono riuscito a condizionare di più in positivo quelli che hanno giocato di più, ma io non vedo questa differenza, o perlomeno viene fuori dalla prestazione, ma non che si riesca a individuare che è stata colpa di questo o di quell'altro che ha giocato meno. In una partita come quella col Monaco non è che io possa indicare i subentrati dalla partita precedente come colpevoli del mancato risultato. Ho visto tutta la squadra un pochettino al di sotto. Scagionerei direttamente solo quelli che sono subentrati"

La prestazione di Bergamo è confortante?

“Tra giochisti e risultatisti ci sono di mezzo gli equilibristi. Per me è facile perché avendo più palla possiamo decidere le nostre sorti. Da un punto di vista nostro ci sono delle partite che ti fanno rimanere un po' in sospeso, che ti fanno sentire un po' incompleto, però questo è ciò che vogliamo andare a fare e cercare di sviluppare nelle nostre partite. Siamo una squadra che per fare queste trasformazioni, questo adattarsi al comportamento degli avversari, io penso sia una soluzione importante: si va a tentare di avere più palla noi. Cosa farne e dove andare a portarla più o meno veloce è un altro discorso. Io posso decidere anche di non attaccare e fare un possesso sterile che non porta a niente se non a statistiche, oppure posso verticalizzare e finire l'azione il prima possibile. Noi siamo un sistema un po' liquido e andiamo a valutare le cose un po' alla volta, non c'è solo questo o quel comportamento".