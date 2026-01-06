Salernitana, mister Raffaele è in stand by. Sputano però i primi nomi per la possibile sostituzione

La sconfitta contro il Siracusa è stata un dura da digerire per la Salernitana, con il ko che rischia di portare conseguenze notevoli a tutto l'ambiente: come infatti abbiamo riportato, domenica sera sembrava prossimo l'addio con mister Giuseppe Raffaele, ma nella giornata di ieri il club - come sempre abbiamo riportato - ha "congelato" il tutto rimandando ogni decisione a lunedì prossimo, dopo la sfida contro il Cosenza: nella sostanza, al trainer granata è stata concessa la cosiddetta fiducia a tempo.

Al netto di ciò, in ambiente campano continua a farsi largo il nome di Guido Pagliuca per la sua sostituzione, ma l'ex Empoli - esonerato proprio dalla formazione azzurra lo scorso 14 ottobre - non sembra intenzionato a scendere di categoria; ecco qui che, come si legge su Il Mattino-Salerno in edicola quest'oggi, spuntano anche i profili di Roberto D'Aversa e Pasquale Marino, che, lo ricordiamo, solo lo scorso anno è finito in quella girandola di allenatori che non ha però evitato la seconda retrocessione della Salernitana in due anni. Per D'Aversa sorge la stessa domanda che si ha per Pagliuca: accetterebbe una proposta in Serie C?

Non è comunque tempo per avere le risposte, si dovrà prima attendere quello che accadrà nel prossimo turno di campionato. E ulteriori riflessioni da parte del club.